Femicidio transversal: imputaron al hombre acusado de matar al novio de su expareja en Maipú

La investigación por el asesinato de Hugo Alberto Domínguez Cornejo, cometido el pasado 10 de julio en el departamento de Maipú , dio un nuevo avance judicial. Durante la mañana de este lunes, la fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Andrea Lazo , imputó formalmente a Carlos Alberto Zalazar Ábalos , de 44 años, por el delito de homicidio transversal.

La figura agravada se contempla en los casos en los que el autor mata a una persona con la finalidad de causar dolor o sufrimiento a su expareja.

La imputación fue formalizada en el marco de la causa que investiga el crimen ocurrido en la intersección de calles La Pampa y Blas Parera , donde la víctima fue asesinada. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el ataque tuvo como finalidad afectar emocionalmente a la expareja del imputado, motivo por el cual el hecho fue encuadrado en el artículo 80, inciso 12, del Código Penal.

Zalazar Ábalos había sido detenido el sábado posterior al homicidio, luego de una serie de medidas investigativas llevadas adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Desde entonces permanece alojado en la Penitenciaría Provincial , donde continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.

Con la imputación formalizada, la causa ingresa en una nueva etapa de la investigación, en la que la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades penales del acusado.

El asesinato en Maipú

La reconstrucción inicial de los investigadores indica que Hugo Domínguez Cornejo caminaba por el cruce de calles La Pampa y Blas Parera junto a su novia y una amiga de ella. En esa intersección, fueron sorprendidos por Zalazar Ábalos, quien le propinó al hombre una puñalada en el pecho, surge de la pesquisa

Las dos testigos indicaron que el sospechoso se alejó de la escena portando el cuchillo tipo carnicero, con cabo de plástico negro, que utilizó durante la agresión

Hugo Domínguez, la víctima del asesinato en Maipú.

Mientras las mujeres pedían auxilio y las movilidades policiales se desplazaban hasta el teatro del hecho, Zalazar Ábalos se dirigó hacia el asentamiento del barrio Parque Norte, donde vivía su expareja y le incendio la casa, de acuerdo con la instrucción.

Lo cierto es que, posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y confirmó el deceso de Domínguez Cornejo, por lo que se le dio intervención al personal judicial y policial de Homicidios para iniciar las tareas poscrimen correspondientes.

Fue detenido en Las Heras

Carlos Alberto Zalazar Ábalos, fue finalmente localizado y detenido en la vía pública, frente a una vivienda del barrio Arquitecto Alfaro, en el departamento de Las Heras, tras permanecer prófugo y ser intensamente buscado por las autoridades.

Carlos Alberto Zalazar Ábalos fue capturado frente a una vivienda en Las Heras, tras permanecer varios días profugo.

El operativo se desarrolló sin que el detenido opusiera ningún tipo de resistencia y tras ello fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

Zalazar Ábalos, tenía un pedido de captura nacional e internacional por el crimen de Hugo Alberto Domínguez Cornejo (53).

De acuerdo a sus registros policiales, el imputado fue aprehendido en once ocasiones este año: tres veces por no justificar presencia en horario y lugar inusual, seis por averiguación de antecedentes, una por infracción al Código Contravencional y la restante porque presentaba una medida pendiente de comparendo y citación judicial.

Condenado por otro violento crimen

Fuentes judiciales y policiales consultadas por MDZ revelaron que Zalazar Ábalos, conocido por el apodo Cepe, fue condenado hace más de 15 años por el crimen Oscar Julio Herrera, un hombre de 44 años que fue ultimado el 9 de junio de 2010 en una obra en construcción que se desarrollaba en avenida Godoy Cruz de San Jose, Guaymallén, donde uno de ellos trabajaba.

Terminada la jornada laboral, ya durante la madrugada del mencionado día, los dos hombres, que tenían una relación de amistad, se quedaron compartiendo una ronda de cervezas. En medio los tragos y charlas, iniciaron una discusión que se fue potenciando por el nivel de alcoholización que ambos presentaban.

La pelea subió de tono y escaló a un confrontamiento físico en el que Zalazar Ábalos tomó una botella de vidrio de las cervezas que estaban consumiendo y le propinó un fortísimo golpe en la cabeza a Herrera. Acto seguido, tomó un trozo de vidrio del mismo envase, que se destruyó por el impacto, y lo utilizó para apuñalar a la víctima en el cuello.

Carlos Alberto Zalazar Ábalos, el hombre de 44 años, fue detenido el pasado sabado por el caso de femicidio transversal. MDZ.

Tras eso, el agresor huyó de la escena, dejando a su amigo tendido en el suelo y agonizando. Algunas horas después, Herrera fue hallado sin vida por el dueño de la propiedad en construcción, quien dio aviso a las autoridades.

Dos días después del hecho de sangre, más precisamente el 11 de junio a las 14, personal de la División Homicidios logró capturar al sospechoso en las inmediaciones del barrio Malcayaes, en Maipú. Tras eso, fue imputado por el delito de homicidio simple y quedó alojado en un penal provincia.

Confesión y rápida condena

Poco más de seis meses después del asesinato de Herrera, el abogado defensor de Zalazar Ábalos y el fiscal de la Sexta Cámara del Crimen, Felipe Seisdedos, arreglaron definir la causa mediante un juicio abreviado final.

De esa manera, Zalazar Ábalos reconoció la autoría del crimen de su amigo y fue sentenciado a la pena de 9 años de cárcel, de acuerdo con la información a la que accedió este portal.

Casi ocho años más tarde, el 23 de marzo de 2018, el juez Sebastián Sarmiento le otorgó la libertad condicional al Cepe, que terminó de purgar la pena impuesta fuera de la cárcel.