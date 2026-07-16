Pidieron la captura internacional del acusado de matar al novio de su expareja en Maipú

Tras casi una semana de búsqueda, las autoridades a cargo de la investigación por el asesinato de Hugo Alberto Domínguez Cornejo (53), ocurrido el viernes pasado en Maipú , solicitaron la captura internacional del único sospechoso . Se trata de Carlos Alberto Zalazar Ábalos , de 44 años, quien es investigado como el autor de un femicidio transversal .

De acuerdo con la investigación que lidera la fiscal de Homicidios Andrea Lazo —subrrogada por su par Oscar Malla durante la feria judicial—, el acusado cometió el crimen para provocarle dolor a su expareja, quien había iniciado hace un tiempo una relación con la víctima.

La figura del femicidio transversal está contemplado en el inciso 12 el artículo 80 del Código Penal , el cual sostiene: "Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación". Por eso, en caso de que sea detenido y llegue a juicio Zalazar Ábalos enfrentará la pena máxima.

Debido a la gravedad del hecho que le endilgan y a la posibilidad de que haya escapado fuera del país, se solicitó su captura tanto a nivel nacional, como internacional, explicaron fuentes allegadas al expediente.

Por su parte, la información a la que accedió MDZ señala que Zalazar Ábalos contaba con antecedentes previos al hecho de sangre. Incluso, hace 14 años fue condenado por un homicidio cometido en 2010 y salió de la cárcel el 23 de marzo de 2018, luego de que el juez Sebastián Sarmiento le otorgó el beneficio de la libertad condicional.

Desde ese entonces, no había vuelto a registrar roces con la Justicia. Mas allá de eso, entre 1999 y 2009 fue investigado por causas de robo simple (dos con condena en su contra), robos agravados, lesiones leves y daños.

Lo llamativo es que, de sus registros policiales surge que fue aprehendido en once ocasiones este año: tres veces por no justificar presencia en horario y lugar inusual, seis por averiguación de antecedentes, una por infracción al Código Contravencional y la restante porque presentaba una medida pendiente de comparendo y citación judicial.

El crimen de Hugo Domínguez

La reconstrucción inicial de los investigadores indica que Hugo Domínguez Cornejo caminaba por el cruce de calles La Pampa y Blas Parera junto a su novia y una amiga de ella. En esa intersección, fueron sorprendidos por Zalazar Ábalos, quien le propinó al hombre una puñalada en el pecho, surge de la pesquisa

Las dos testigos indicaron que el sospechoso se alejó de la escena portando el cuchillo tipo carnicero, con cabo de plástico negro, que utilizó durante la agresión.

Hugo Domínguez Cornejo, la víctima. MDZ.

Mientras las mujeres pedían auxilio y las movilidades policiales se desplazaban hasta el teatro del hecho, Zalazar Ábalos se dirigó hacia el asentamiento del barrio Parque Norte, donde vivía su expareja y le incendio la casa, de acuerdo con la instrucción.

Lo cierto es que, posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó a la escena y confirmó el deceso de Domínguez Cornejo, por lo que se le dio intervención al personal judicial y policial de Homicidios para iniciar las tareas poscrimen correspondientes.