Reapareció Javier Faroni en el partido de Argentina contra Inglaterra tras el escándalo en AFA

El empresario teatral Javier Faroni reapareció públicamente en Estados Unidos al asistir al partido que disputó la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Su presencia no pasó inadvertida debido a que se encuentra bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

Faroni fue identificado en las tribunas del Atlanta Stadium, donde siguió el encuentro desde un sector cercano al destinado a familiares de los futbolistas del seleccionado nacional. Aunque permaneció entre el público, fue reconocido por periodistas argentinos e hinchas presentes en el estadio.

La reaparición del productor teatral se produjo en un contexto judicial complejo. Tanto la Justicia argentina como el FBI investigan las operaciones de TourProdEnter LLC, la empresa radicada en Miami que está vinculada a Faroni y que administró importantes ingresos de la AFA en el exterior.

Los investigadores buscan determinar el destino de unos 260 millones de dólares correspondientes a recursos del fútbol argentino y analizan si parte de esos fondos habrían sido utilizados para la adquisición del club italiano Perugia.

El origen de la causa se remonta a 2021, cuando el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino firmaron un convenio con TourProdEnter LLC. La firma, que legalmente figura a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni, recibió la administración de los negocios internacionales vinculados a la Selección argentina.

El acuerdo establecía que la empresa percibiría una comisión del 30% sobre los ingresos obtenidos en el exterior por conceptos como patrocinadores, derechos televisivos y partidos amistosos, además de un 10% adicional por tareas logísticas.

De acuerdo con la investigación, mediante ese esquema TourProdEnter llegó a gestionar una recaudación cercana a los 300 millones de dólares, cifra que hoy se encuentra bajo análisis en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades financieras.

Según trascendió, la relación entre Tapia y Faroni se fortaleció durante la pandemia, cuando el empresario integraba el directorio de Aerolíneas Argentinas y participó en la coordinación de vuelos de repatriación para deportistas. Más tarde, en octubre del año pasado, la AFA extendió el contrato con la empresa hasta diciembre de 2030.

Mientras avanzan las investigaciones en Argentina y Estados Unidos, la presencia de Faroni en uno de los partidos más importantes del Mundial volvió a poner el foco sobre una causa que involucra el manejo de millonarios recursos del fútbol argentino y que aún continúa en pleno desarrollo.