Causa AFA: el insólito lugar donde Pablo Toviggino habría guardado la plata que le enviaba Javier Faroni

En medio de las investigaciones que preocupan a la cúpula de la AFA , la Justicia busca determinar si el número dos de Claudio 'Chiqui' Tapia , Pablo Toviggino , escondía fondos desviados de recursos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior en un lugar más que particular: un cajón de medias.

El posible tesoro escondido de Toviggino surge a partir de una supuesta conversación por chat entre el tesorero de la AFA y su exmano derecha, el abogado Juan Pablo Beacon, que aportaría una nueva evidencia que complicaría aún más a la casa madre del fútbol argentino.

El intercambio vía WhatsApp, revelado por Bruno Yacono en TN, da cuenta de la coordinación de una entrega de 300 mil dólares, presuntamente enviados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni encargada de administrar los recursos de la AFA en el exterior. De acuerdo a las investigaciones periodísticas y judiciales, la compañía de Faroni está sospechada de desviar esos fondos a compañías fantasmas para luego hacerlos llegar a cuevas en la Argentina.

El dinero, que luego llegaba a manos de los dirigentes involucrados, luego se habría utilizado para adquirir bienes de lujo -uno de ellos podría ser la sospechada quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares- y hasta para comprar voluntades de árbitros, de acuerdo otros chats que se dieron a conocer en las últimas semanas.

Los últimos mensajes que se conocieron muestran cómo Toviggino y Beacon habrían organizado el escondite de los 300 mil dólares. Allí, Beacon avisa que enviará el dinero y el tesorero de la AFA responde: "El veneno cerrado en el primer cajón".

Chat Beacon Toviggino 1 Los supuestos chats entre Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon que dan cuenta de la ruta del dinero negro de la AFA. TN

El supuesto chat del dinero entre Toviggino y su exmano derecha

La supuesta conversación entre Toviggino y Beacon se encuentra bajo análisis de la Justicia. Los intercambios inician a las 11:58 de la mañana, donde Beacon escribió: "Hermano... A las 14 te llevo todo. Veneno?".

Poco después, Toviggino respondió: "Hermano, dale, sí. El veneno cerrado en el primer cajón. Supuestamente llevaban más hoy".

A las 12:04, Beacon confirmó el monto y envió una captura para comprobar el contacto: "Traen 300.000 dólares". "Bueno hermano, ahí vamos", replicó el tesorero. Luego, su socio le pregunta si "están bien con eso", y Toviggino confirma: "Sí, sí, perfecto. Van a quedar US$1.670.000 entonces".

Chat Beacon Toviggino 2 Los supuestos chats entre Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon que dan cuenta de la ruta del dinero negro de la AFA. TN

"Bien, hermano, excelente. Porque ahí tengo que pagar 150 y 10, así que perfecto", responde Beacon, quien pasadas las 14.30 volvió a ponerse en contacto con Toviggino y le mandó una imagen de un hombre cerrando el cajón de un mueble.

"Está uñando. Ya sé cuánto pesa. Bolso", bromeó el abogado y remarcó: "Entró todo". "¿Entonces hoy los gurkas 300?", pregunta Toviggino, para que Beacon conteste: "Sí... cumplieron. Dicen que pasan el lunes. Es más probable que ‘Julito’ deje de falopearse, pero bueno, los espero". "Jajajaja muy buena esaaaa hermano", concluye el tesorero.