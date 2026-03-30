Causa AFA: Casación resuelve un conflicto clave en la investigación contra Tapia y Toviggino

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes, desde las 11.30, una audiencia clave que podría marcar un antes y un después en una de las investigaciones más sensibles que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). En el centro de la escena estará la causa por la denominada “mansión de Pilar” , donde se analizan presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude vinculadas a dirigentes del fútbol.

Aunque el foco inmediato está puesto en ese expediente, la decisión de los camaristas Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky podría tener un alcance mucho mayor. Los jueces deberán determinar si existe conexión entre las distintas causas abiertas contra la AFA , lo que habilitaría su unificación en un mismo fuero. De lo contrario, cada investigación continuará su curso en los juzgados donde ya tramita, manteniendo la actual dispersión.

El punto central de la audiencia será resolver un conflicto de competencia: definir si la causa seguirá en el fuero federal de Campana o si será trasladada a los tribunales de Comodoro Py o al fuero penal económico. Detrás de esa definición subyacen diferencias de criterio sobre cómo deben encuadrarse los hechos investigados, ya sea como evasión y apropiación indebida de aportes o como un esquema más amplio de lavado de activos mediante sociedades y operaciones en el exterior.

En este entramado judicial aparecen mencionados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y el tesorero Pablo Toviggino , quienes están bajo la lupa en distintos tramos de la investigación. En paralelo, los expedientes acumulan un volumen creciente de pruebas, que incluyen intercambios de mensajes, registros de movimientos financieros y documentación contable.

La discusión sobre la competencia no es meramente técnica. De la decisión que adopte la Cámara dependerán tanto la velocidad como la profundidad de las medidas judiciales. Mientras la AFA impulsa que el expediente permanezca en Campana, otros actores sostienen que el caso debería concentrarse en Comodoro Py o en el fuero penal económico, donde se investigan delitos complejos vinculados al lavado y la evasión.

En las horas previas a la audiencia, además, se sumaron cuestionamientos sobre el origen mismo de la causa. El fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó acceso al expediente tramitado en Campana y advirtió posibles irregularidades en su inicio, al considerar que no habría surgido de una denuncia formal ni de la intervención directa de un fiscal. En la misma línea, el fiscal federal Germán Bringas ya había señalado que ese juzgado no era competente y que no había impulsado la acción penal.

A este escenario se agregan presentaciones que podrían incidir en el desarrollo de la audiencia. Luciano Pantano, vinculado a la propiedad investigada, pidió su suspensión mediante un recurso extraordinario, mientras que Elisa Carrió solicitó la recusación de la jueza Ángela Ledesma por presuntos vínculos con Santiago del Estero, provincia que, según su planteo, tendría relación con parte del entramado investigado. Si bien estos planteos no necesariamente frenarán la audiencia, sí obligarán a los camaristas a resolver cuestiones preliminares.

El caso se da en paralelo a otras investigaciones que avanzan de manera simultánea. Entre ellas, una causa por el presunto desvío de hasta 60 millones de dólares entre 2019 y 2021, con transferencias a empresas en el exterior y un circuito de retorno de fondos en efectivo. También se encuentra en trámite un expediente por la retención indebida de aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos, en el que ya se adoptaron medidas restrictivas.

Además, en los distintos expedientes se incorporaron chats y documentación que apuntan a posibles arreglos de partidos, mientras la Inspección General de Justicia avanza con una auditoría sobre la AFA mediante la designación de veedores para revisar balances y contratos. En ese contexto, la audiencia de este lunes no solo definirá una cuestión de competencia, sino que podría reordenar el tablero judicial de todas las causas que rodean a la dirigencia del fútbol argentino.