"Chiqui" Tapia fue contundente al celebrar su gestión pese a las causas judiciales

El calendario marcó este 29 de marzo un hito para el fútbol local: el noveno aniversario de Claudio "Chiqui" Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) . Lejos de optar por un mensaje meramente protocolar, el dirigente aprovechó la fecha para lanzar una respuesta directa a las críticas y denuncias que conviven con el presente dorado de la Selección Nacional.

"Muchos opinan. Pocos hacen. Y lo que hicimos acá no es casualidad", disparó Tapia a través de sus canales oficiales. La frase funciona como un blindaje político en un contexto donde los cuestionamientos en la Justicia y las disputas por el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) marcan la agenda extrafutbolística.

Desde su llegada al sillón de Viamonte el 29 de marzo de 2017 , la gestión de Tapia se enfocó en revertir el desorden administrativo que dejó la acefalía tras la muerte de Julio Grondona y la intervención de la Comisión Normalizadora. Su esquema de poder se basó en tres pilares:

Si existe un argumento que silencia las críticas hacia la conducción de Tapia, es el éxito deportivo. El presidente de la AFA suele autoproclamarse como el arquitecto de la decisión más disruptiva de las últimas décadas: la designación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Mayor.

Normalización institucional: Mejoras en los mecanismos de control y la incorporación de tecnología en la gestión administrativa.

Alianza con el Interior: El fortalecimiento de los vínculos con las ligas de todo el país, su principal base de sustentación de votos.

Lo que en 2018 fue recibido con escepticismo y resistencia por gran parte del periodismo y la dirigencia, hoy es el motor de su legitimidad. La vitrina de la gestión Tapia luce logros inéditos en serie:

Copa América 2021 y 2024.

Finalissima ante Italia.

Mundial de Qatar 2022.

Este ciclo de victorias no solo reconcilió a los hinchas con la dirigencia, sino que transformó a la AFA en una marca global revalorizada, con contratos de patrocinio récord y una estabilidad que Scaloni ha destacado en diversas oportunidades.

Desafíos judiciales y el futuro de la gestión

A pesar de las estrellas en el escudo, el "Chiqui" no transita un camino libre de obstáculos. Las acusaciones sobre irregularidades en las asambleas y la constante tensión con el Gobierno Nacional por la estructura jurídica de los clubes mantienen el frente político abierto.

Sin embargo, con el apoyo mayoritario del Ascenso y las ligas del interior, Tapia se muestra más sólido que nunca. Al iniciar su décimo año de mandato, el mensaje es claro: los resultados en la cancha son su mejor defensa ante quienes, según sus palabras, "solo opinan desde afuera".