Nuevas calles y casas: el plan para demoler y urbanizar históricas bodegas abandonadas

Lejos del auge y esplendor que tuvieron a comienzos y mediados del siglo pasado, muchas de las históricas bodegas asentadas en Godoy Cruz fueron quedando abandonadas. Ante esa situación, desde el municipio pusieron en marcha una serie de proyectos destinados a recuperar e intervenir estos predios ubicados en zonas estratégicas del departamento.

Luego de la transformación de una histórica bodega en el polo cultural del Espacio Arizu , la Municipalidad de Godoy Cruz avanzó con otros proyectos de infraestructura destinados a recuperar los terrenos abandonados de estos inmuebles destinados antiguamente a la elaboración de vinos.

Actualmente la comuna se encuentra interviniendo los terrenos de la ex champañera Arizu , ubicada en la inmediaciones del Espacio Arizu y de la ex bodega Campana con un nuevo desarrollo habitacional público-privado. Y el proyecto más reciente es la demolición y apertura de una nueva calle a través de la ex bodega Filippini .

El intendente Diego Costarelli resaltó que se trata de obras muy importantes y dio detalles de los avances de los proyectos. “En Godoy Cruz hay muchas bodegas que han quedado en desuso, por ejemplo, la bodega El Globo, Filippini, Campana o Arizu. Todas esas bodegas las estamos interviniendo”, expresó el funcionario.

“El objetivo principal es mejorar la seguridad del entorno y de la zona y también para mejorar la fluidez vehicular, que es una política sostenida que viene teniendo el departamento”, subrayó el jefe comunal.

Nuevo complejo habitacional en la antigua Bodega Campana

Una de las iniciativas que ha puesto en marcha Godoy Cruz es la recuperación de los terrenos de la ex Bodega Campana, abandonados desde hace más de 60 años y ubicados entre el carril Sarmiento y la calle Vandor.

El predio cuenta con una superficie total de 37.000 m² y mediante un convenio público-privado se destinaron 3.000 m² para la construcción de viviendas sociales y 4.000 m² para la apertura de calles y conectividad en la zona.

Ex bodega Campana La apertura de calles en los terrenos de la ex Bodega Campana está casi finalizada.

En estos terrenos recuperados se desarrollará el complejo Constituyentes III que brindará nuevas soluciones habitacionales para vecinos del departamento.

En paralelo, el proyecto contempla la apertura de las calles Azul (con dirección norte-sur) y Matheu (este-oeste). También se avanzó con la instalación de nueva iluminación LED y red eléctrica, la construcción de acequias, banquinas, veredas y señalización y las obras de cloacas y carpeta asfáltica.

“La obra de la bodega Campana ya la tenemos lista, estamos esperando al dueño de la bodega, que fue quien nos cedió los terrenos, para poder abrir esta obra, ya tenemos lista la vinculación”, sostuvo el intendente de Godoy Cruz.

Hizo hincapié en que el proyecto se basó en un acuerdo público-privado con los dueños de la bodega. “El dueño nos daba el espacio para hacer la apertura vehicular, y además vamos a realizar el proyecto inmobiliario, que es Contribuyentes 3, que lo tenemos en carpeta”, expresó. Asimismo, remarcó que “también habrá un centro comercial que podrán realizar los dueños de la bodega a medida que vayamos pudiendo desarrollar este proyecto inmobiliario”.

Demolición y apertura de calle en la ex bodega Filippini

Semanas atrás, Godoy Cruz lanzó la licitación de la obra para la apertura de una nueva calle en los terrenos de la ex Bodega Filippini. El histórico predio se encuentra abandonado desde hace décadas y se ha convertido en un “aguantadero” para personas en situación de calle.

El intendente Costarelli indicó que se está terminando el proceso licitatorio tras la apertura de sobres y aseguró que “ahora empezamos las obras de demolición”. “Ahí también vamos a realizar la apertura de calles, que entendemos es un reclamo vecinal que tenemos en la zona este del departamento”, añadió.

filippini bodega.JPG En los próximos días arrancará la obra de apertura de una calle a través de predio de la ex bodega Filippini. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de $970 millones para la obra. Consiste en la creación de una nueva traza vial de la calle Cordón del Plata que conectará las calles Roca y Barcala, estableciendo una vinculación este-oeste en este sector cercano al Acceso Sur. Los trabajos de infraestructura abarcarán una superficie aproximada de 5.067 m² en el distrito de Las Tortugas.

Esta nueva calle atravesará los terrenos de la histórica Bodega Filippini, inaugurada a comienzos del siglo XX y que cerró definitivamente en la década de 1970. En las últimas décadas el predio ubicado en la intersección de las calles Rawson y Barcala quedó abandonado y en las instalaciones se instalaron personas en situación de calle, a la vez que en el último tiempo se registraron algunos hechos de inseguridad.

Un polo turístico en la ex champañera Arizu

Otra avanzada obra de Godoy Cruz es la recuperación de la ex champañera Arizu, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Agustín Álvarez, a metros del Espacio Arizu.

Este proyecto público-privado en el corazón del departamento apuesta a convertir la zona en un importante polo comercial, turístico y cultural de la provincia.

Ex champañera Arizu Durante décadas la ex champañera Arizu fue un extenso baldío en desuso en pleno corazón de Godoy Cruz. Gobierno de Mendoza

Los trabajos están planificados en distintas etapas y contemplan la construcción de un centro comercial, edificios con unidades habitacionales y un centro de congresos y exposiciones.

Al mismo tiempo se avanzará con la apertura de dos calles y los estacionamientos incluidos, además de un auditorio, espacios verdes, plazas y circuitos peatonales.