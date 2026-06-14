Cuántos peajes habrá en las rutas de Mendoza y cómo se calculará el precio

El Gobierno Provincial avanza desde hace varios meses en la remodelación y transformación de las rutas más importantes de Mendoza, financiadas con los famosos US$ 1.023 millones que surgieron del Resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial, recursos que tiene el Estado Provincial que está destinando en varios proyectos a lo largo y ancho de la provincia.

Pero ya con prácticamente el 100% de los recursos comprometidos, ahora el Ejecutivo se encamina a gestionar el "repago" de las obras, teniendo en cuenta que el dinero no salió de las empresas concesionarias de los proyectos, sino que ha sido todo completamente estatal.

En el caso de las obras viales, desde el Gobierno adelantaron que se instalarán peajes en todas aquellas rutas que sean reformadas. En una provincia donde no estamos acostumbrados los mendocinos a pagar peajes -solamente hay en la ruta 7 a la altura de Desaguadero y en Alta Montaña-, y donde hay, tienen precios muy bajos, que no alcanzan a lo que podría ser un "repago" de obra o siquiera el mantenimiento que debería hacer Vialidad Nacional.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura, señaló a MDZ que en las obras viales, que se están desarrollando en varias rutas, los peajes se instalarán "una vez que termine cada uno de los trabajos y esté prestando el servicio por el cual se cobrará", es decir, el de tener un camino en condiciones.

Por otro lado, adelantó que el Gobierno tomó la decisión de concesionar los peajes de "un pool de rutas" a empresas privadas "porque hay algunas que tienen un tránsito muy bajo y hay otras que tienen un tránsito muy alto".

Esta decisión se tomó luego de un decreto nacional "donde se autorizó a 7 provincias, entre ellas Mendoza, a poder concesionar las rutas con el cobro de peajes".

La subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial, María Teresa Badui. La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí. Foto: Prensa Mendoza

Están los ejemplos de rutas poco transitadas, como la 153 y 171 en el Este Provincial; y otras con tránsito de más de 100.000 vehículos por día, como pueden ser el Acceso Sur (ruta 40) y Acceso Este (ruta 7), por nombrar a algunos.

De esta forma, el Gobierno estudia distintas "fórmulas" según el tipo de ruta para lograr algún tipo de repago, y conseguir al menos un porcentaje de la inversión que se ha realizado -y se realizará- para poder destinarlo a otras obras necesarias en Mendoza.

"Nosotros tenemos que tener en cuenta, en una fórmula polinómica, el costo que ha tenido la obra; y el costo que va a tener quien resulte concesionario por la inversión que tiene que hacer en todo el sistema de peajes, ya sea free flow, tótem o lo que fuese; y el tiempo de recupero de las inversiones. En base a las carpetas estructurales en la ruta que nosotros hemos puesto, podemos hacer los cálculos también de cuándo se necesita un mantenimiento importante", añadió Baduí.

Sobre el precio del propio peaje, agregó que con todas esas variables mencionadas se llegará "al modelo que nos irá marcando medianamente cuánto puede ser el cobro del peaje" para cada uno de los automovilistas.

"Son muchos aspectos a tener en cuenta para finalmente fijar un precio de peaje que, obviamente, no sea prohibitivo para los mendocinos", aclaró la funcionaria, pero que pueda tener también "un rendimiento para quien tenga a cargo la concesión y, por supuesto, el recupero que tiene que tener para la provincia por haberse financiado por el resarcimiento".

Rutas y peajes que se vienen en Mendoza

Ruta 153 y ruta 151

Estas rutas provinciales que comunican localidades de Santa Rosa y San Rafael como Las Catitas, Monte Comán y Real del Padre (entre otras) fueron las primeras en finalizarse con los fondos del resarcimiento, y el Gobierno analiza plantear un sistema de peajes similar a los que ya establece San Luis e incluso firmó un convenio con la provincia puntana.

Inauguracion repavimentación Ruta Provincial 171 Alfredo Cornejo inauguró la repavimentación de la ruta provincial 171 Gobierno de Mendoza

En este caso, el modelo de San Luis es de "cobro unificado", que se puede pagar por medios electrónicos y el cobro es diferencial, ya sea por el tamaño del vehículo, como también con bonificaciones para los ciudadanos puntanos, quienes tienen una tarifa diferenciada denominada “tarjeta sanluiseña”. En Mendoza analizan este sistema para rutas poco transitadas, como lo son estas dos.

Acceso Este (Ruta 22 y exruta 7)

El Gobierno provincial ya había confirmado que también se colocarán peajes en la exruta nacional 7, hoy llamada ruta provincial 22, que es el Acceso Este, desde la zona de la Variante Palmira, hasta la llegada al Nudo Vial (intersección con la Costanera).

En este caso, se utilizará un sistema de "free flow", que no tiene cabinas de cobro físicas, sino que se controla y se cobra a través de una detección electrónica mediante las patentes de los vehículos. Se instalarán cámaras con sensores que leerán las patentes de cada uno de los autos, motos y demás, sin la necesidad que deban disminuir la velocidad.

carteleria obra acceso este 3 Las obras en el Acceso Este en el tramo de Guaymallén comenzarán en junio. Walter Moreno/MDZ

Aún no está resuelto en qué zonas se establecerán estos peajes. Está confirmado que sí habrá a la altura de Guaymallén, que es donde transitan más de 100.000 vehículos por día y donde se construirá una tercera trocha más tres puentes nuevos; pero no está confirmado aún que haya también en la comuna de Maipú.

Acceso Sur (ruta 40 altura Luján) y ruta 143 (San Rafael)

Como confirmó Marité Baduí, ya salió el decreto del Gobierno Nacional con el que se autoriza a la provincia a instalar peajes y concesionarlos a privados en estas rutas nacionales, por lo que una vez que se terminen las obras de arreglo tanto en la 143 (altura de San Carlos y San Rafael) como en el Acceso Sur (ruta 40 en Luján), también se instalarán sistemas de peajes free flow.

obras ruta 143 en san rafael (3)

Tampoco se ha resuelto hasta el momento a qué altura estarían ubicados los peajes.

Doble Vía del Este (Junín, Rivadavia y San Martín)

Actualmente esta obra está en proceso en su etapa II. Ya terminarona y está inaugurada la Etapa I y en proceso de licitación la etapa III, que es la que llegará hacia el norte hasta la intersección con la ruta nacional 7.

Obras viales en Mendoza. Doble vía del Este Obras viales en Mendoza. Doble vía del Este Prensa Gobierno

Desde el Gobierno aún no tienen resuelto cómo se instalará este peaje, pero se analiza un modelo similar al de la 171 y 153.

Ruta nacional 7

Esta es una obra que está controlada por el Gobierno Nacional, que llamó a licitación para la concesión de toda la ruta en Mendoza, que está dividida en dos partes: una desde Desagüadero hasta la Variante Palmira; y otra desde la intersección entre la ruta 40 y la ruta 7 (en Agrelo, Luján), hasta el límite con Chile, en Alta Montaña.

A diferencia de las rutas que lleva adelante Mendoza, aquí no se financiará la obra desde el Estado, sino que los privados deberán buscar el financiamiento, y el repago saldrá de la recaudación que se tendrá durante las próximas dos o trés décadas de los peajes.

Actualmente hay un peaje en La Paz y cerca del límite con Chile (en Las Cuevas), pero la Nación aprobó la instalación de dos peajes más -como ya informó MDZ-, que estarán ubicados uno en San Martín, en la Variante Palmira; y otro en Potrerillos, en la zona de Luján de Cuyo.

Variante Palmira. Habrá un peaje en la Variante Palmira.

Cómo serán los peajes de la ruta 7:

Las estaciones propuestas podrán cobrar en un solo sentido o en ambos de circulación.

Se podrá ubicar una nueva estación de peaje entre dos estaciones de peaje.

existentes. En este caso, el usuario que abona en una estación de peaje existente no deberá abonar en la nueva estación de peaje.

La distancia mínima entre estaciones de peaje no podrá ser inferior a 80 kilómetros.

La nueva estación debe funcionar desde el inicio de su operación con un sistema de cobro automático por medio de: 1) vías automáticas canalizadas y/o; 2) vías Free Flow (Automáticas sin barreras).

Ruta 82 (túnel de Cacheuta)

Otra de las obras que lleva adelante la Provincia con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la conocida Ruta Panamericana, en Luján de Cuyo.

dique cacheuta tunel.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ya se realizaron las primeras etapas (desde Palmares hasta la intersección con Gobernador Ortiz, en la zona de los boliches de Chacras) y ahora está en progreso la etapa III, que atraviesa localidades como Las Compuertas y Cacheuta, y termina en el famoso túnel hasta llegar al dique Potrerillos.

Desde el ministerio de Hacienda confirmaron a MDZ en noviembre pasado que el fallido peaje del túnel de Cacheuta volverá a funcionar una vez que termine la tercera etapa de la obra vial.

En aquel momento, el valor del peaje era equivalente a un litro de nafta súper en horario no pico; y de dos litros de nafta súper en horario pico. A valores de hoy, el precio sería de unos $2.070 fuera de horario pico; y de $4.140 en horario pico.