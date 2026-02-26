Dónde estarán y cómo funcionarán los nuevos peajes en la Ruta 7

El Gobierno nacional anunció esta semana el llamado a licitación de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones para concesionar la reconstrucción y mantenimiento de rutas nacionales a empresas privadas. En este proceso se incluyó el tramo de 329 kilómetros de la Ruta 7 que van desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor. Los pliegos de licitación especifican dónde estarían ubicados los nuevos peajes que se instalarán en esta arteria que atraviesa de Este a Oeste a la provincia de Mendoza.

El Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones que contempla la construcción, explotación, administración y mantenimiento de 3.920 kilómetros de rutas nacionales.

Los pliegos con las condiciones y especificaciones de las concesiones se difundieron esta semana y en ellos se detallan las obras exigidas para el tramo de 329,09 kilómetros de la Ruta Nacional 7 que atraviesan Mendoza de Este a Oeste y que van desde el Arco Desaguadero en el Departamento de La Paz, hasta el Paso Internacional Cristo Redentor camino hacia Chile.

El denominado “Tramo Cuyo” dentro del plan de concesiones se divide en dos secciones. Unos 146,82 km desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta la localidad Palmira en el Km 1012,31 de la Ruta 7. Por otro lado se contemplan 182,27 km desde el empalme de la Variante Palmira con la Ruta 40 hasta el límite internacional con Chile.

Asimismo, el pliego señala que el tramo comprendido entre el inicio y el fin de la denominada Variante Palmira será incorporado a la concesión para el Tramo Cuyo al momento de la firma del Acta de Recepción Provisoria y habilitación al tránsito de la obra por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Dónde estarán los peajes de la nueva Ruta 7

En el pliego de la licitación se detallan las ubicaciones de las dos estaciones de peaje ya existentes sobre la Ruta 7 que recibirá el concesionario, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en número salvo expresa autorización de Vialidad Nacional.

Una de ellas está ubicada en el departamento de La Paz, cuando se ingresa a la provincia de Mendoza y la otra estación se encuentra en la localidad de Las Cuevas, en Alta Montaña, camino hacia Chile.

tunel cristo redentor peaje las cuevas (11).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Actualmente el peaje de La Paz tiene un valor de $3.000 para vehículos particulares, mientras que el de Las Cuevas tiene un costo de apenas $300. La licitación especifica que el concesionario podrá al momento de la toma de posesión cobrar el mismo valor de tarifa en ambas estaciones.

El pliego también establece las estaciones de peaje que el concesionario deberá proyectar y construir, las cuales serán habilitadas por expresa autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.

Una de las nuevas estaciones de peaje estará ubicada en la Variante Palmira y la otra en Potrerillos.

relevamiento estado ruta 7 este a oeste potrerillos (10).JPG El choque se produjo a la altura del kilómetro 1071. Imagen ilustrativa. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Para empezar a cobrar peaje a los usuarios, la empresa concesionaria deberá cumplir con una serie de requisitos. Contar con el acta de finalización de la obra inicial de puesta en valor de la Ruta 7. Además contar con la habilitación al tránsito de la obra denominada Variante Palmira, para el caso de la estación ubicada en este sector.

El último requisito es que la nueva estación funcione con un sistema de cobro automático por medio de vías automáticas canalizadas o sistema Free Flow.

Cómo serán las nuevas estaciones de peaje

El pliego de especificaciones técnicas se detallan las características que deberán cumplir los nuevos peajes en la Ruta 7.

Las estaciones propuestas podrán cobrar en un solo sentido o en ambos de circulación.

Se podrá ubicar una nueva estación de peaje entre dos estaciones de peaje.

existentes. En este caso, el usuario que abona en una estación de peaje existente no deberá abonar en la nueva estación de peaje.

La distancia mínima entre estaciones de peaje no podrá ser inferior a 80 kilómetros.

La nueva estación debe funcionar desde el inicio de su operación con un sistema de cobro automático por medio de: 1) vías automáticas canalizadas y/o; 2) vías Free Flow (Automáticas sin barreras).

Tarifa diferencial

Por otro lado, el pliego también sostiene que se mantendrá la aplicación de las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje que componen el Tramo Cuyo a la fecha de toma de posesión del concesionario.

Durante el plazo de concesión, las tarifas diferenciales deberán mantener la proporcionalidad con las Tarifas al Usuario de la estación de peaje a la que correspondan.

No obstante, la autoridad de aplicación podrá realizar una revisión de cada tarifa diferencial, a efectos de verificar si subsisten las condiciones particulares que motivaron el otorgamiento de la misma a los usuarios que resultaron beneficiarios (alta frecuencia de viajes y corta distancia entre el domicilio del usuario y la estación de peaje).