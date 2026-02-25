Las impactantes imágenes del camión que se estrelló contra una casa en San Martín

El accidente ocurrió en la madrugada de este miércoles en el carril Montecaseros, de San Martín.

Un hecho de mucho terror se vivió este miércoles en el departamento de San Martín. Un camión impactó de lleno contra una casa ubicada en el carril Montecaseros, en dicho departamento.

A las 6:30 el camión marca Scania, conducido por un hombre de 27 años, viajaba con una acompañante de 29 años. El vehículo circulaba por la ruta 7 en dirección este-oeste. Cuando iba por el carril Montecaseros se quedó sin combustible, comenzó a detener su marcha y en ese momento comenzó a perder el dominio de su rodado y se estrelló contra el garaje del domicilio.

Accidente en San Martín 1 Producto del impacto, el camión embistió además una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en la parte externa del garaje que continuó su trayectoria hasta impactar contra la pared de una habitación, ingresando a la misma, donde se encontraban durmiendo un hombre de 63 años y una mujer de 62 años.