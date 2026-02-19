Tragedia en la Zona Este: un joven murió ahogado tras arrojarse a un canal en San Martín

La víctima tenía 25 años y fue extraída del agua por policías y vecinso. Pese a eso y a las maniobras de reanimación, murió en el lugar.

Un importante operativo se montó en la zona donde murió el joven en San Martín.

Un joven de 25 años murió ahogado la tarde de este miércoles luego de arrojarse a un canal de riego en la zona de avenida Eva Perón y Ruta 50, en el departamento de San Martín, de acuerdo con la información policial.

El hecho se registró pasadas las 19.10 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre que se había lanzado al cauce y no pudo salir. A partir de eso, personal de Videovigilancia de la Zona Este comenzó a monitorear el sector mediante las cámaras de seguridad.

El hallazgo del cadáver Minutos después, a las 19.20, operadores observaron un cuerpo flotando en el canal, que era arrastrado por la corriente hacia el norte. Con esos datos, efectivos policiales y vecinos de la zona lograron retirarlo del agua en la intersección de calles Eva Perón y calle Pública, frente al barrio La Posada.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que realizó maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, la médica Julieta García constató posteriormente el fallecimiento de la víctima, domiciliada en el distrito La Pega, en Lavalle.