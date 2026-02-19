Dos presos escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y un jefe penitenciario murió mientras los perseguía

Dos presos se evadieron la mañana de este jueves de la Alcaidía de Tunuyán y un jefe penitenciario murió mientras los perseguía para atraparlos. Los internos, identificados como Enrique Acosta Vega (39) y Víctor Bravo Morón (34), eran intensamente buscados en todo el territorio del Valle de Uco .

Fuentes policiales relataron que todo comenzó pasadas las 11 cuando los dos internos violentaron un sector de los baños de esa dependencia del Servicio Penitenciario de Mendoza, localizada sobre calle Julio Argentino Roca, y ganaron la calle saliendo por los techos.

Seguidamente, el personal guardiacárcel que trabaja en esa alcaidía advirtió la evasión, por lo que salieron tras los sujetos, quienes escapaban a pie por calle San Martín y luego fueron visto por Melchor Villanueva, donde se perdieron de vista.

En medio de esa persecución, el alcaide a cargo de esa dependencia se descompensó, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió, pese a los desesperados intentos de sus colegas para reanimarlo.

Frente a eso, en la escena se montó un importante operativo y el funcionario público fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde constataron su deceso. En tanto, pasadas las 13 continuaba la búsqueda de los dos fugados.

Quiénes son los dos presos fugados

La información a la que accedió MDZ sostiene que Vega y Bravo se encontraba detenidos desde el domingo 11 de enero, jornada en la que quedaron sindicados como autor de una grave agresión con palos contra Rodrigo Costilla Moreno, un joven de 25 años sufrió graves lesiones en ese hecho ocurrido en el interior del asentamiento Rodrigo.

Los sospechosos resultaron acuchillados durante el enfrentamiento y luego los detuvieron en el cruce de calles Francisco Delgado y Derqui. Tras la captura, fueron imputados por homicidio simple en grado de tentativa y quedaron alojados en la Alcaidía de Tunuyán, de donde escaparon este jueves.