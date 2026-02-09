Siete presos habrían extorsionado al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

El disparo que terminó con su vida fue realizado con una FAL.

Este lunes por la mañana, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, brindó una conferencia de prensa y reveló nuevos detalles sobre la muerte del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos.

Monteoliva anunció la detención de siete presos que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez (21), quien el pasado 16 de diciembre fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Residencia Presidencial de Olivos.

ministra de Seguridad Monteoliva NA A su vez, la ministra reveló que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”. Según detalló, los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena.

Quién era el soldado Rodrigo Gómez Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Misiones, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El soldado formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.