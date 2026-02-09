Siete presos habrían extorsionado al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva reveló nuevos detalles de la muerte del soldado Rodrigo Gómez (21).
Este lunes por la mañana, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, brindó una conferencia de prensa y reveló nuevos detalles sobre la muerte del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos.
Monteoliva anunció la detención de siete presos que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez (21), quien el pasado 16 de diciembre fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la Residencia Presidencial de Olivos.
Te Podría Interesar
A su vez, la ministra reveló que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”. Según detalló, los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena.
Quién era el soldado Rodrigo Gómez
Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Misiones, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. El soldado formaba parte del personal asignado a la custodia de la principal residencia oficial del presidente Javier Milei.
Un compañero fue quien vio el cuerpo del joven en una posición extraña, por lo que alertó a la unidad médica presidencial. Inmediatamente, se activaron los protocolos correspondientes. Los médicos constataron el fallecimiento del soldado. Se determinó que el disparo que terminó con su vida fue realizado con una FAL.