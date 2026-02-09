Dos menores y un joven cayeron por el robo de herramientas en una casa de Maipú

El robo de herramientas en una casa de Lunlunta , Maipú , terminó este lunes con la detención de tres jóvenes. Dos de los sospechosos son menores de edad y policías los sorprendieron cuando intentaban vender los elementos sustraídos.

Todo comenzó alrededor de las 9.30, cuando el propietario de la vivienda, ubicada en la zona de calles Espejo y Spano , advirtió a la línea de emergencias 911 sobre sujetos que forzaron el cerco perimetral e ingresaron al inmueble.

Asimismo, la víctima agregó que los malvivientes se llevaron una escalera plegable de aluminio, tres palas, un pico, una amoladora y una mezcladora, tras lo cual se dieron a la fuga.

Con esos datos aportados, los efectivos avanzaron con las primeras averiguaciones y lograron establecer la posible identidad de los sospechosos. Pero no solo eso, ya que también accedieron al dato de que los maleantes estaban intentando vender las herramientas.

De esa manera, personal policial localizó a dos de ellos en inmediaciones de calle Espejo , cerca de las vías férreas, pero ambos escaparon hacia un asentamiento, surge de la información.

La caída de los sospechosos

Minutos después, con apoyo de otras movilidades, los uniformados lograron la aprehensión de los dos menores, quienes aportaron la identidad de su presunto cómplice: un joven de 19 años.

Así, se llegó hasta el domicilio del tercer sospechoso, donde fue entregado por su madre y trasladado junto a los adolescentes a una sede judicial. En paralelo, los efectivos hallaron los elementos robados ocultos entre matorrales en la zona de Cuadro Estación.

Por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, las herramientas fueron restituidas al propietario, mientras los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.