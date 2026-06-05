Los ladrones de "Pato" Fillol, a juicio

La Corte Suprema de Justicia hizo caer el acuerdo llevado adelante por dos hombres, quienes evitaron ser enjuiciados por haber robado en la vivienda de Ubaldo Matildo Fillol, histórico arquero de River Plate y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.

Los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz, junto a otros dos conjueces dejaron firme la decisión que ordena continuar el proceso penal y avanzar hacia el juicio oral contra Mario Daniel Falconi y Juan Mauricio Buendía. La causa había sido cerrada tras un acuerdo económico con la víctima, pero la fiscalía cuestionó esa resolución.

El episodio ocurrió el 16 de marzo de 2024 en el barrio porteño de Villa del Parque y tuvo como víctima al Fillol, una de las figuras más emblemáticas del futbol argentino. Según la investigación judicial, el hecho comenzó cuando Fillol estacionó su Peugeot 2008 para asistir a una cena en el buffet de Vélez Sarsfield.

De acuerdo con la acusación, los dos delincuentes que se movilizaban en un Volkswagen Fox utilizaron un inhibidor de señal para impedir el cierre automático del vehículo. La maniobra les permitió acceder al interior del auto minutos después y apoderarse de diversos objetos, entre ellos las llaves de la vivienda, documentación personal, tarjetas bancarias y otros efectos de valor.

Con esos elementos, los sospechosos habrían ingresado posteriormente al domicilio del exarquero, de donde sustrajeron dinero, pertenencias personales y varias medallas obtenidas durante su extensa trayectoria deportiva.

El impacto emocional del robo fue reconocido públicamente por Fillol, quien en aquel momento expresó: “Viví un estado de dolor tremendo”. En referencia a las medallas sustraídas, agregó: “Representan mi vida”. “Pato” incluso llegó a ofrecer una recompensa para recuperarlas.

La investigación judicial permitió identificar y detener a Falconi, de 28 años y oriundo de la Villa Zavaleta, a partir del análisis de cámaras de seguridad. Semanas después fue detenido Buendía.

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Sin embargo, en noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 27 resolvió extinguir la acción penal y sobreseer a ambos acusados tras homologar un acuerdo de conciliación alcanzado con Fillol. Como parte del resarcimiento, los imputados se comprometían a reparar el daño mediante el pago de 15.000 dólares.

La decisión fue apelada por la fiscalía, que sostuvo que este tipo de acuerdos requiere la conformidad del Ministerio Público y que la conciliación no resulta aplicable en casos de esta gravedad, especialmente cuando los imputados cuentan con antecedentes penales. Además, cuestionó que el convenio hubiera sido presentado tras la etapa de instrucción y cuando la causa ya había sido elevada a juicio.

En marzo de 2025, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento, ordenó continuar el trámite judicial y dispuso nuevas medidas para garantizar la comparecencia de los acusados. En ese contexto, también se ordenó la captura de Falconi, quien ya no se encontraba a disposición de la justicia.

La defensa buscó revertir esa resolución mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. No obstante, el máximo tribunal rechazó el planteo al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia. definitiva y que aún restaban instancias judiciales por agotarse, en línea con el criterio establecido en el precedente conocido como “Levinas”.