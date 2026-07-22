Tras el fallecimiento de una nena, investigan a la madre por la muerte de otras dos hijas

La madre ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas, aunque fue absuelta. Ahora la Justicia ordenó autopsia y nuevas pericias.

La madre de una nena que falleció en Villa Gesell, ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas en Mar del Plata.

La muerte de una niña de dos años en Villa Gesell volvió a colocar bajo la lupa a la madre que años atrás ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos de sus hijas. La Justicia bonaerense intenta determinar ahora qué provocó el deceso de la pequeña, ocurrido este lunes, mientras se reabre el debate sobre los antecedentes de la familia.

Según informaron fuentes judiciales, la menor fue trasladada sin signos vitales al hospital local. Su madre, de 44 años, sostuvo que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera.

Frente a esa situación, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Pinamar, inició una causa por averiguación de causales de muerte, ordenó la realización de la autopsia y dispuso diversas pericias médico-forenses para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Investigan a la madre El caso adquirió una fuerte repercusión debido a que la mujer había estado involucrada en otra investigación judicial por la muerte de dos de sus hijas ocurridas en Mar del Plata.

Uno de esos episodios se produjo en 2016, cuando falleció una bebé de 11 meses. Tanto la madre como su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta llegar a juicio. Durante ese proceso también fue analizado el fallecimiento de otra niña de apenas seis meses, ocurrido en 2013.