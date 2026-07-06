Crimen de Fernando Pérez Algaba: declararon culpables a los tres principales acusados

Un jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba , asesinado en julio de 2023. Los tres fueron hallados responsables por unanimidad y ahora enfrentarán una audiencia en la que se definirá la pena, que prevé como única condena posible la prisión perpetua.

La decisión fue tomada por los 12 integrantes del jurado, que consideraron acreditada la responsabilidad de los tres acusados en el homicidio del empresario, cuyo cuerpo fue descuartizado y abandonado en valijas arrojadas a un arroyo de Ingeniero Budge.

Según explicó la querella, los imputados fueron encontrados culpables del delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, la premeditación, la alevosía y la codicia.

La pena será determinada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9 de Lomas de Zamora durante la audiencia de cesura.

Tanto la fiscal Marcela Diamundo como los abogados de la familia de la víctima solicitaron que los tres condenados reciban la pena máxima prevista por el Código Penal: prisión perpetua.

Por su parte, las defensas habían pedido la absolución de los acusados y, de manera subsidiaria, que fueran juzgados por el delito de encubrimiento.

Qué pasará con los otros imputados

La causa todavía tiene otros cuatro acusados que serán sometidos a un juicio ordinario, cuya fecha aún no fue fijada.

Se trata de Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, quienes también están imputados por distintos hechos vinculados con el crimen.

Cómo fue el crimen de Fernando Pérez Algaba

De acuerdo con la investigación, Fernando Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, donde había acudido para reclamar el pago de una importante deuda que mantenía uno de los acusados.

La acusación sostiene que el empresario recibió dos disparos, luego su cuerpo fue descuartizado y sus restos fueron distribuidos en valijas que más tarde aparecieron en un arroyo de Ingeniero Budge.

Para la querella, el móvil del crimen fue económico: la intención habría sido eliminar a Pérez Algaba para evitar el pago de una deuda de 200.000 dólares vinculada a una operación inmobiliaria. La investigación también sostiene que los acusados habrían tenido distintos roles en la planificación del homicidio, el traslado del cuerpo y el intento de ocultar el hecho.