Quién era Chatterbox, el youtuber de 27 años que murió en un accidente tras velar a su abuela

Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, falleció junto a su padre en un choque ocurrido cerca de Pehuajó. Tenía una amplia comunidad en redes.

Chatterbox, un reconocido youtuber de 27 años murió en un accidente en la ruta 5.

Sebastián Funes, el youtuber de 27 años conocido como Chatterbox, murió este domingo en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 14:30 en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó. En el siniestro también falleció su padre, Juan Manuel Funes.

El creador de contenido viajaba en un Honda Civic junto a su familia rumbo a Pehuajó. En el auto también iban su madre Vanesa y su hermana Francesca, quienes sobrevivieron al impacto y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. En el hecho estuvieron involucrados además una camioneta Chevrolet S-10 y un camión con acoplado.

Chatterbox tenía 1,69 millones de suscriptores en YouTube. Instagram | chaterboxd Quién era Chatterbox Oriundo de Pehuajó, Sebastián Funes residía desde hacía varios años con su familia en el barrio porteño de Caballito. En redes sociales se había consolidado como una figura reconocida entre el público joven por sus videos de entretenimiento vinculados al mundo gamer.

Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, mientras que en TikTok superaba el millón de seguidores. También transmitía de manera regular en Twitch, donde contaba con más de 114.000 seguidores, y compartía fragmentos de sus contenidos en distintas plataformas.

YouTube @Chaterbox Cómo fue el accidente en la Ruta 5 Según las primeras reconstrucciones, el choque se produjo de manera frontal entre una Chevrolet S-10 y el Honda Civic en el que viajaba la familia Funes, cuando uno de los vehículos habría intentado sobrepasar a un camión con acoplado en una zona recta. La mecánica exacta del siniestro todavía es materia de investigación.