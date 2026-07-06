Cómo es el juicio por Loan Peña desde dentro: polémicas, el rol de la política local y críticas a la Fiscalía

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña trascendió la formalidad judicial para convertirse en un escenario de alta carga emotiva y tensiones extremas . Con 17 imputados divididos entre los acusados de la sustracción del menor y la llamada "Banda del Hotel" (acusados de encubrimiento), el proceso se vive como un laberinto de acusaciones cruzadas y situaciones que llevaron a un reinicio del proceso.

Desde el inicio del proceso el 16 de junio, el debate estuvo marcado por gestos que generaron revuelo en la sala. La polémica mayor la protagonizó el imputado Esteban Rossi Colombo . El psicólogo tucumano no se presentó inicialmente al juicio alegando falta de recursos económicos, lo que provocó un pedido de detención por parte del fiscal Carlos Schaefer .

Finalmente, Rossi Colombo apareció de manera remota a través de Zoom, en una conexión plagada de fallas técnicas por falta de "datos", acompañado por un abogado que pidió suspender el juicio por 72 horas para leer la acusación, algo que el tribunal, integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni (de Corrientes), Simón Pedro Bracco (General Roca), Eduardo Ariel Belforte ( Formosa) y Enrique Jorge Bosch (Resistencia), rechazó de inmediato.

Otro de los momentos más comentados fue el beso en el banquillo entre dos de los más complicados: Carlos Pérez y su esposa, la exfuncionaria Victoria Caillava , justo antes de comenzar una de las audiencias. Asimismo, la tensión escaló cuando integrantes de agrupaciones sociales increparon al excomisario Walter Maciel , quien respondió con una sonrisa que fue calificada por los presentes como una "burla".

Gabriel Roldán, abogado defensor de Elizabeth Cutaia —parte de los acusados dentro de la denominada "Banda del Hotel"—, valoró ante la consulta de MDZ que este "es un juicio bastante distinto fuera de lo clásico , lo normal en todo sentido. Obviamente, por la carga emotiva que tiene", y profundizó al calificar que "no es un juicio fácil, un juicio tradicional. El juez, en su labor, trataba de llevar el orden. Hay mucha carga emocional".

La politica correntina en caso y en el juicio

Además, sumó que el contexto judicial, social y político de Corrientes es otro factor determinante para entender la naturaleza del juicio: "Es una provincia del interior con un sistema judicial distinto, político distinto, todo distinto", destacó.

El factor político sobrevuela el juicio de manera constante. Roldán señala que el proceso se ha politizado, mencionando figuras como Elisa Carrió y el abogado José Codazzi, este último acusado por Macarena Peña de intentar implantar la versión de un accidente bajo amenazas. "La política es la de un pueblo muy chico, eso sí va a estamparse un poco en el juicio", concluyó el abogado, refiriéndose a la dinámica de poder en Corrientes que influye en la causa.

La política estuvo metida en el caso de Loan Peña desde el principio. Todo el carrusel político que giró en torno a este caso contó con la renuncia de un ministro, un blindaje a un senador y una crisis de credibilidad que marcó a la política de Corrientes por el caso Loan Peña.

Críticas a la Fiscalía y la presunta "revictimización" de los testigos

Por otro lado, correspondiente con su rol de abogado defensor, Roldán sostuvo que el Ministerio Público Fiscal intentó instalar un relato de "falsos supuestos" aprovechando el silencio de los imputados por encubrimiento durante la instrucción.

La tensión entre las partes alcanzó su punto máximo cuando el fiscal Carlos Schaefer insistió en la detención de los acusados que permanecen en libertad. La respuesta de la defensa no se hizo esperar; Rodolfo Baqué, compañero de Roldán en la defensa de Cutaia, calificó estos pedidos como "discusiones bizantinas" destinadas a dilatar el inicio formal del debate para la prensa. Roldán, por su parte, asegura que la acusación se basa en "frases aisladas para poder armar su cuento" y que, jornada tras jornada, "se está desmoronando la acusación".

Finalmente, el abogado denunció un proceso de revictimización de los testigos clave, quienes han sido obligados a declarar hasta en cinco ocasiones sobre los mismos hechos sin que aparezca el niño. Roldán describió el momento en que Camila Núñez rompió en llanto durante la audiencia como una muestra del agotamiento frente a un sistema que las persigue en lugar de protegerlas: "La justicia misma es la que está como un poco revictimizándola". Mientras el juicio se encamina a meses de declaraciones, Roldán insiste en que, procesalmente, no se puede acusar de encubrimiento cuando el delito principal y sus autores aún no han sido determinados.