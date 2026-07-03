El misterio del día en que desapareció Loan Peña: la reconstrucción del triste hecho
Con inicio del juicio de Loan Peña en Corrientes, así fue la desaparición de caso que hoy tiene 17 imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño.
Con el inicio del juicio en Corrientes, la sala repasó durante las acusaciones a los imputados cómo fueron los hechos en ese jueves 13 de junio de 2024, día que desapareció Loan Peña. Lo que comenzó como un almuerzo familiar en honor a San Antonio en la localidad correntina de 9 de Julio, se transformó en el inicio de un enigma que aún hoy conmociona a la Argentina.
Loan Danilo Peña, un niño de apenas cinco años, fue visto por última vez esa tarde tras una serie de eventos que la justicia hoy investiga como un plan coordinado para su sustracción.
El almuerzo y la sobremesa
La jornada comenzó por la mañana, cuando Loan y su padre, José, llegaron a caballo a la casa de la abuela paterna, Catalina —una de las últimas en declarar ante el tribunal—, en el paraje rural Algarrobal.
En la mesa se encontraban diversos familiares y conocidos, que hoy están imputados, incluidos su tío Antonio Benítez, la tía Laudelina Peña, y una pareja amiga integrada por Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez. También asistieron la entonces funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío Carlos Pérez.
Según testigos presenciales, el clima era de aparente normalidad. Una de las presentes relató que, mientras cuatro personas realizaban la sobremesa, otros se levantaron para lavar los platos o caminar por el predio. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores posteriormente: el grupo que partió hacia un naranjal cercano lo habría hecho sin pedir permiso al padre de Loan y sin que este notara la salida del menor.
La caminata al naranjal: el último rastro
Una testigo cuestionó más tarde esta excursión, señalando que en la misma casa de Catalina había árboles frutales, por lo que resultaba extraño caminar tal distancia bajo el sol.
El nene fue visto por última vez en la zona del monte en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi entre las 13.52 y las 14.25. En ese lapso, los otros menores presentes refirieron que Loan desapareció de su vista. A las 14:25, Antonio Benítez realizó una llamada de más de nueve minutos a su pareja, Laudelina, desde el naranjal.
Pasadas las 15, la inquietud se apoderó de la familia. José, el padre de Loan, comenzó a realizar llamados a la madre del niño y a vecinos a las 15.24 al notar su ausencia. A las 15.37, Victoria Caillava informó a la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición.
La búsqueda inicial se centró en la teoría de que el nene se había perdido en el monte. Sin embargo, la investigación dio un giro drástico cuando se descubrió que el botín izquierdo del niño, hallado el 14 de junio, habría sido "plantado" deliberadamente para desviar la búsqueda; un hecho que la propia Laudelina Peña admitiría tiempo después.
Hoy, a dos años de aquel día, el paradero de Loan sigue siendo una incógnita. La justicia tiene imputadas a 17 personas, bajo la teoría de que el niño fue alejado del cuidado de su padre mediante un escenario falso de búsqueda orquestado, entre otros, por el entonces comisario Walter Maciel, para imposibilitar su hallazgo.