El misterio del día en que desapareció Loan Peña: la reconstrucción del triste hecho

Con inicio del juicio de Loan Peña en Corrientes, así fue la desaparición de caso que hoy tiene 17 imputados por la sustracción y el ocultamiento del niño.

Con el inicio del juicio en Corrientes, la sala repasó durante las acusaciones a los imputados cómo fueron los hechos en ese jueves 13 de junio de 2024, día que desapareció Loan Peña. Lo que comenzó como un almuerzo familiar en honor a San Antonio en la localidad correntina de 9 de Julio, se transformó en el inicio de un enigma que aún hoy conmociona a la Argentina.

Loan Danilo Peña, un niño de apenas cinco años, fue visto por última vez esa tarde tras una serie de eventos que la justicia hoy investiga como un plan coordinado para su sustracción.

El almuerzo y la sobremesa La jornada comenzó por la mañana, cuando Loan y su padre, José, llegaron a caballo a la casa de la abuela paterna, Catalina —una de las últimas en declarar ante el tribunal—, en el paraje rural Algarrobal.

En la mesa se encontraban diversos familiares y conocidos, que hoy están imputados, incluidos su tío Antonio Benítez, la tía Laudelina Peña, y una pareja amiga integrada por Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez. También asistieron la entonces funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío Carlos Pérez.

Según testigos presenciales, el clima era de aparente normalidad. Una de las presentes relató que, mientras cuatro personas realizaban la sobremesa, otros se levantaron para lavar los platos o caminar por el predio. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los investigadores posteriormente: el grupo que partió hacia un naranjal cercano lo habría hecho sin pedir permiso al padre de Loan y sin que este notara la salida del menor.