Caso Agostina Vega: allanaron Wachitas Bar y trasladaron de cárcel a los principales acusados

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este viernes nuevas medidas judiciales. Por un lado, la Justicia ordenó un allanamiento en Wachitas Bar mientras que durante la madrugada fueron trasladados desde el penal de Bouwer hacia el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje el principal acusado, Claudio Barrelier , y uno de los imputados por encubrimiento, Osvaldo Fassetta.

En paralelo, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, brindó una extensa entrevista en la que defendió la actuación judicial y respondió a las críticas recibidas durante las primeras etapas de la investigación.

El operativo se desarrolló este viernes al mediodía y fue dispuesto por la Fiscalía de 1° Turno en el marco de nuevas medidas investigativas relacionadas con el femicidio. Del procedimiento participó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que inspeccionó tanto el local comercial como los pisos superiores del edificio donde funciona el establecimiento.

Durante varias horas, los investigadores trabajaron en el lugar incorporando información y analizando elementos que podrían resultar de interés para la causa. Una de las líneas que vinculan el procedimiento con la investigación principal es que allí trabajaba Soledad Andreani, actualmente detenida e imputada por encubrimiento agravado.

No obstante, también trascendió que el operativo podría guardar relación con investigaciones paralelas vinculadas a presuntos hechos de explotación sexual o narcotráfico surgidos a partir del expediente principal.

Precisamente, Garzón confirmó que algunas declaraciones y testimonios obtenidos durante la investigación derivaron en actuaciones específicas en otros fueros judiciales.

"Cuando aparecen posibles delitos vinculados a menores, narcotráfico o integridad sexual, se derivan para que ninguna hipótesis quede sin investigar", explicó el fiscal.

Traslado de los acusados por el femicidio de Agostina Vega

Mientras tanto, durante la madrugada del viernes se concretó el traslado de Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta desde la cárcel de Bouwer hacia el penal de Cruz del Eje. El movimiento se realizó con absoluto hermetismo y bajo estrictas medidas de seguridad.

Según explicó el abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, ambos fueron retirados del establecimiento penitenciario alrededor de las 3 de la madrugada sin que se informara previamente sobre la decisión. Desde el entorno de la defensa señalaron que la medida obedecería principalmente a razones de seguridad.

En el nuevo destino penitenciario permanecerán alojados en un sector de máxima seguridad, bajo monitoreo permanente durante las 24 horas y completamente aislados entre sí y del resto de la población carcelaria.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que en Bouwer ambos se encontraban alojados en un área de enfermería donde resultaba más difícil garantizar una vigilancia constante.

"Barrelier actuó solo"

Por otro lado, en su primera entrevista extensa tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega, el fiscal Garzón fue contundente respecto del rol de cada uno de los detenidos. "En el escenario puntual del hecho principal está él solo", afirmó en referencia a Claudio Barrelier.

Según explicó el fiscal al streaming del diario La Voz del Interior, las restantes personas detenidas tienen conductas individuales posteriores al crimen y las imputaciones se circunscriben exclusivamente a maniobras de encubrimiento, porque "no tienen participación en el homicidio", sostuvo.

Consultado sobre el estado actual del expediente, Garzón aseguró que el trabajo realizado permitió reconstruir buena parte de lo sucedido. "Es como escarbar en las profundidades de la verdad y cada vez el pozo se vuelve más profundo", graficó el funcionario judicial.

El fiscal destacó además que recientemente se dictaron prisiones preventivas para tres de los cuatro detenidos y aseguró que las medidas continúan avanzando de manera permanente.

Garzón también respondió a los cuestionamientos políticos y a los pedidos de jury impulsados por sectores de la oposición respecto del manejo inicial de la desaparición de Agostina. "Los funcionarios públicos debemos rendir cuentas de nuestros actos. Hoy me toca a mí y es mi deber hacerlo", manifestó.

El fiscal reconoció que la madre de la joven debió esperar más de dos horas para formalizar la denuncia, aunque aclaró que no fueron cuatro horas como trascendió públicamente. Asimismo, admitió que el sistema judicial y policial necesita mayores recursos humanos y materiales para mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones.

La querella de la madre

Otro de los puntos abordados por Garzón fue la decisión de aceptar finalmente a Melisa Heredia como querellante particular en la causa. El fiscal explicó que durante las primeras etapas de la investigación era necesario descartar cualquier hipótesis posible respecto del entorno cercano de la víctima.

"Nada de lo reunido hasta aquí nos permite adjudicarle ningún tipo de participación", aseguró. Por el contrario, destacó la búsqueda constante y la preocupación demostrada por la madre desde las primeras horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

Aunque la principal hipótesis judicial ya se encuentra consolidada, Garzón dejó en claro que la causa aún está lejos de cerrarse y que continuarán profundizando todas las líneas investigativas que puedan surgir.