Caso Agostina Vega: se negó a declarar a la pareja de Claudio Barrelier que seguirá detenida

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega , este viernes la fiscalía de Raúl Garzón llamó a declaración indagatoria a Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y cuarta detenida por encubrimiento agravado en la causa que conmociona a Córdoba.

La mujer fue trasladada hasta la Fiscalía para prestar declaración en el marco de la investigación, aunque finalmente decidió abstenerse de responder preguntas y continuará detenida mientras avanza el proceso judicial.

Palmero está imputada por el delito de encubrimiento agravado, acusación que la ubica entre las personas que, según la hipótesis de la fiscalía, habrían colaborado para ocultar el crimen ocurrido contra la joven Agostina Vega.

La mujer convivía con Claudio Barrelier en la vivienda donde, de acuerdo con la investigación, se habría producido el asesinato de la joven.

La audiencia se desarrolló durante la jornada del jueves bajo la conducción del fiscal Garzón y con la presencia del abogado defensor de la imputada, Alberto Jaime Felsztyna. Según confirmó el propio letrado al finalizar la audiencia, Palmero decidió abstenerse de declarar y no responder las preguntas formuladas por la fiscalía.

El abogado explicó además que su defendida rechazó las acusaciones en su contra, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre los hechos investigados.

La decisión implica que la situación procesal de la mujer no sufrió modificaciones y que continuará alojada en condición de detenida mientras la fiscalía profundiza la investigación.

Tras la indagatoria, el abogado de Palmero anticipó que solicitará la libertad de su clienta una vez que pueda acceder al expediente completo y analizar en detalle las pruebas incorporadas a la causa.

El letrado también evitó pronunciarse sobre uno de los elementos que generó mayor atención en las últimas horas: el supuesto mensaje que la mujer le habría enviado a Claudio Barrelier durante la noche del crimen alertando sobre la existencia de un grito dentro de la vivienda.

Consultado sobre ese episodio, el defensor explicó que todavía no tuvo acceso integral a las actuaciones judiciales y que, por esa razón, no podía emitir una opinión al respecto. Mientras tanto, la mujer continuará detenida e imputada por encubrimiento agravado.

Los cuatro imputados por el femicidio de Agostina Vega

La investigación ya tiene cuatro personas imputadas y detenidas. El principal acusado es Claudio Barrelier, quien enfrenta la acusación más grave dentro del expediente judicial.

La fiscalía le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, una figura penal que encuadra el hecho como femicidio.

Junto a él también permanecen detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes están acusados de haber participado en maniobras destinadas a ocultar el crimen.

Ambos declararon durante sus respectivas indagatorias y rechazaron las acusaciones formuladas por la fiscalía, sosteniendo que desconocían lo ocurrido.

En las últimas horas, el fiscal Garzón resolvió dictar la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para sostener las imputaciones y asegurar el normal desarrollo de la investigación.

La situación de Palmero todavía se encuentra en una instancia procesal diferente debido a la reciente incorporación de la mujer al expediente y a las medidas probatorias que aún restan producirse.