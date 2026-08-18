Chocó contra un poste y culpó a una piedra: tenía cuatro veces el alcohol permitido

El episodio ocurrió cerca del puente de la Universidad y el conductor resultó ileso, aunque quedó a disposición de la Justicia Contravencional.

Un conductor protagonizó un siniestro vial este lunes por la noche en Ciudad de Mendoza y terminó chocando contra un poste de luminaria. El hecho ocurrió cerca de las 21 en avenida Champagnat, a la altura del puente de la Universidad, y no dejó personas lesionadas.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el vehículo involucrado fue un Nissan Tiida. El conductor circulaba de sur a norte por avenida Champagnat cuando, por circunstancias que son investigadas, terminó impactando contra un poste ubicado en el sector oeste de la calzada.

El automovilista explicó que intentó esquivar una piedra que se encontraba sobre la avenida y que, durante la maniobra, perdió el control del vehículo y chocó contra la estructura. Luego del impacto, los efectivos realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tenía más de cuatro veces el alcohol permitido El resultado registrado adquiere especial relevancia al compararlo con el límite establecido para los automóviles en Mendoza. Para este tipo de vehículos, el máximo permitido es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. De esta manera, los 2,11 g/l detectados en el conductor representan más de cuatro veces el límite permitido para circular al mando de un automóvil en la provincia.