Intensa persecución en Las Heras para atrapar a dos malvivientes a bordo de una moto robada

Las cámaras de seguridad detectaron a dos sujetos que venían a bordo de una moto robada en Las Heras. Fueron detenidos tras una persecución.

Lautaro Almada Fornes y Sergio García, los dos sujetos detenidos tras una persecución a bordo de una moto robada. (Se pixela el rostro porque podrían pasar a rueda de personas por el robo de la moto)

Dos malviviventes que se movilizaban a bordo de una moto robada terminaron detenidos el mediodía de este domingo tras una persecución en Las Heras. Los sospechosos fueron detectados a través de cámaras de seguridad públicas, ya que el vehículo que utilizaban estaba pedido por la Justicia. Intentaron escapar, pero no lo lograron.

Todo comenzó alrededor de las 12.30 cuando personal policial de videovigilancia notó que dos sujetos circulaban a bordo de una Bajaj Rousser NS 200cc, la cual presentaba pedido de secuestro por un robo agravado denunciado el último viernes, por el Acceso Norte, por la zona de la Rotonda del Avión.

Frente a eso, se desplazó una movilidad de la Comisaría 56° para dar con los sospechosos y pudieron localizarlos en las cercanías, donde ambos abandonaron la motocicleta solicitada por las autoridades y subieron a otra del mismo modelo, con la que salieron a toda velocidad.

Persecución y detención en Las Heras A partir de allí se inició una persecución que se extendió hasta el cruce de Acceso Norte y calle Manuel A. Sáez, donde los dos individuos, identificados como Lautaro Sebastián Almada Fornes (22) y Sergio Facundo García (25), fueron aprehendidos. Además, se incautaron las dos motos Bajaj Rouser.