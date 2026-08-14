Persecución policial y forcejeo con un hombre que caminaba armado por las calles de Las Heras

El sospechoso sacó un arma de fuego frente a los efectivos y, luego de una persecución, la descartó para darse a la fuga.

Un hombre protagonizó una persecución y enfrentamiento con policías la noche del jueves tras ser descubierto portando un arma de fuego por las calles de Las Heras. El sospechoso logró darse a la fuga, pero descartó el revólver que tenía en su poder, el cual fue secuestrado.

El episodio ocurrió pasadas las 21 cuando personal de la Guardia Motorizada realizaban maniobras de prevención por el interior del barrio Corsemar y detectaron a un sujeto en actitud sospechosa sobre calle Vicente Gil.

Persecución, forcejeo y fuga Acto seguido, los uniformados se acercaron para identificarlo, pero el individuo extrajo de entre sus prendas un arma de fuego y se dio a la fuga en dirección a la villa Güemes, ubicada en las inmediaciones.

A los pocos metros, los policías pudieron interceptarlo y, en medio de un forcejeo, el malviviente arrojó el revólver y luego se dio a la fuga corriendo, perdiéndose de vista por entre los pasillos del asentamiento.