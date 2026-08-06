Escapó de la Policía, descartó un arma cargada y terminó detenido tras una persecución

El sospechoso intentó escapar tras avistar a los efectivos. Tras una persecución, fue detenido y secuestraron un arma con un cartucho y seis municiones.

El sospechoso descarto un arma y un cartucho con municiones cuando intentaba escapar de los uniformados.

Un joven de 18 años fue detenido durante la tarde del miércoles en Las Heras luego de que intentara escapar de efectivos policiales durante un patrullaje preventivo. En medio de la fuga, descartó una pistola cargada que fue recuperada por los efectivos tras un rastrillaje.

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió a las 14 en la intersección de calle Cordón del Plata y Los Cóndores, en el barrio Sargento Cabral, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) intentó identificar a un grupo de personas.

Intento escapar al ver a los efectivos Al advertir la presencia policial, uno de los jóvenes salió corriendo y fue alcanzado tras una persecución de aproximadamente 350 metros.

Durante la inspección del recorrido, los uniformados hallaron una pistola calibre .380 envuelta en la campera que el sospechoso había arrojado mientras escapaba. El arma tenía un cartucho en la recámara y seis municiones en el cargador, una de ellas de punta hueca.

El sospechoso fue detenido durante una persecución, luego de que intentara darse a la fuga tras avistar a los efectivos. El malviviente quedó detenido, el arma fue secuestrada y quedo a disposición de la justicia.