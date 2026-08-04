Cayeron en Mendoza cuatro sospechosos por estafas a comercios con cheques truchos en San Juan

Cuatro sujetos fueron detenidos este martes en Mendoza , acusados de integrar una banda dedicada a estafar comercios de la provincia de San Juan . Durante cuatro allanamientos , los investigadores también secuestraron una camioneta, celulares y una importante cantidad de mercadería que podría estar relacionada con las maniobras.

La investigación se inició en la vecina provincia, donde se detectaron compras presuntamente fraudulentas realizadas mediante cheques en pinturerías, casas de electricidad y otros locales comerciales.

Hasta el momento, entre seis y siete comercios sanjuaninos habrían resultado damnificados, aunque la pesquisa continúa para establecer el alcance de las maniobras y determinar si existen más víctimas.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia de San Juan solicitó una serie de medidas en Mendoza y efectivos de las divisiones de Delitos Económicos de ambas provincias avanzaron con cuatro allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Las Heras , donde finalmente fueron aprehendidos cuatro sospechosos mayores de edad que quedaron vinculados a la investigación.

Además, los pesquisas secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, celulares y otros elementos que serán peritados para determinar su relación con las presuntas estafas.

Tres detenidos por la investigación iniciada en San Juan. Gentileza.

Uno de los allanamientos arrojó otro dato de interés para la causa: en el inmueble encontraron una importante cantidad de materiales eléctricos, insumos de pintura, cables y herramientas, entre otros objetos.

Los investigadores buscarán determinar ahora si esa mercadería corresponde a las compras realizadas en los comercios sanjuaninos damnificados. Asimismo, durante los procedimientos se hallaron estupefacientes, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a San Juan

Una vez finalizados los allanamientos, los cuatro sospechosos fueron trasladados a San Juan, junto con los elementos secuestrados durante los procedimientos.

Los acusados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de esa provincia, desde donde continuará la investigación para reconstruir las operaciones realizadas con los cheques y establecer el grado de participación de cada uno.

Las medidas fueron realizadas conjuntamente por investigadores de Mendoza y San Juan a partir del requerimiento de la Justicia sanjuanina, debido a que los sospechosos y parte de los elementos vinculados con las maniobras investigadas se encontraban en territorio mendocino.