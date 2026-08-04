La estafa de la botella en la rueda: qué significa y cómo cuidarse

La Policía advierte sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza una botella de plástico en los autos para robar pertenencias.

Diferentes medios advierten sobre un método de estafa con solo una botella de plástico para sustraer vehículos y pertenencias. Según los reportes, se suele dar en espacios grandes como estacionamientos públicos de supermercados o parques, y las autoridades ya dieron algunas recomendaciones.

El engaño comienza cuando el vehículo está estacionado y su propietario no está cerca. En este momento se coloca una botella de plástico entre el neumático y el guardabarros, pero casi siempre en la rueda trasera. Esta ubicación tiene la intención de pasar desapercibida, ya que la mayoría de las personas ingresan por la puerta del conductor.

Si el conductor no ve la botella, enciende el vehículo y sin querer aplasta la botella. El ruido puede provocar dudas entre los conductores, quienes se pueden bajar para revisar qué sucedió. En ese momento de vulnerabilidad y sorpresa, alguien se presenta como "ayuda" y aprovecha la distracción para sustraer objetos dentro del auto.

El engaño comienza cuando el vehículo está estacionado y su propietario no está cerca. Shutterstock La mejor forma de evitar este tipo de situaciones es mantener la calma y adoptar algunas medidas de seguridad. Desde México, donde se reportaron más robos durante las últimas semanas, las autoridades recomiendan realizar una inspección visual rápida alrededor del coche para detectar objetos extraños o personas cerca.