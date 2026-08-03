PAMI alerta por estafas a jubilados: cómo evitar caer en un fraude

Con el crecimiento de los trámites digitales y la atención telefónica, también aumentaron las estafas virtuales que tienen como principal objetivo a jubilados y pensionados. Ante esta situación, el PAMI difundió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes y proteger los datos personales de sus afiliados.

Uno de los principales consejos es recordar que PAMI nunca solicita información personal, bancaria ni claves mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. Por ese motivo, el organismo recomienda verificar siempre que la comunicación provenga de un canal oficial.

Para identificar las cuentas oficiales de PAMI en redes sociales es importante tener en cuenta que:

Además de las estafas virtuales, el organismo recordó que los afiliados también deben estar atentos durante la atención en centros de salud. Ningún prestador está autorizado a duplicar la credencial del afiliado ni a solicitar dinero adicional como condición para brindar atención médica.

Antes de compartir información personal, PAMI aconseja confirmar que el contacto sea oficial. Foto: Freepik

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de PAMI.

Orden médica impresa, en caso de estudios de laboratorio u otras prácticas que la requieran.

Qué hacer si sospechás de una estafa

Si un afiliado cree que puede estar siendo víctima de una estafa, PAMI recomienda no compartir datos personales, bancarios ni códigos de verificación y cortar inmediatamente la comunicación.

Además, aconseja comunicarse con la línea 138 – PAMI Escucha y Responde o consultar únicamente a través de los canales oficiales del organismo para verificar cualquier información antes de realizar un trámite o brindar datos sensibles.