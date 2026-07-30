Guaymallén ofrece una línea gratuita para no ser estafado a la hora de comprar un lote

La Municipalidad de Guaymallén recordó a todos los vecinos la importancia de consultar antes de adquirir un terreno o lote, a fin de evitar estafas. Para acceder a este servicio, que es gratuito y confidencial, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2612440944.

Es fundamental saber que el comprador tiene el derecho de solicitar al vendedor el número de expediente del trámite de fraccionamiento, a fin de consultar en la Municipalidad de Guaymallén en qué situación se encuentra. Si no se lo dan, NO debe comprar el lote , ya que esto denota algún tipo de irregularidad.

Si el vecino decide proseguir igualmente con la compra, terminará construyendo en la clandestinidad , generando instalaciones inseguras para las personas y para la vida útil de los artefactos eléctricos, además de arriesgarse a varios inconvenientes.

Los terrenos en loteos irregulares no pueden solicitar servicios de electricidad, agua, cloacas y gas; no pueden escriturarse porque no tienen un padrón individualizado; tampoco podrán solicitar a futuro el fraccionamiento, ya que no van a cumplir con la planificación requerida. Por lo tanto, las soluciones se acotan y el anhelo de la vivienda propia, también.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el «condominio», una modalidad de compra común a la que muchos acceden sin saber lo que significa e implica. Cuando alguien compra en condominio no es propietario del terreno sino de un porcentaje indiviso con los otros vecinos que lo conforman.

Entonces, dicha figura implica una vinculación con el resto de los integrantes durante todo el tiempo que la persona tenga la propiedad. En este caso, cada trámite requiere el permiso de todos porque nadie posee el derecho real sobre el 100% del lote. Tampoco van a poder obtener sus propios servicios.

Cabe aclarar que en el caso que la consulta sea por un loteo que aún no se encuentre aprobado por la Dirección de Catastro de Provincia, el Municipio informa el estado de avance del mismo y no es responsable en el caso que el loteador no culmine las obras de infraestructura que concluye con el parcelamiento del barrio para su posterior escrituración.

Los límites del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial

Además de las limitaciones respecto de la aprobación de fraccionamientos de terrenos, reguladas por la ley de Loteos 4341, hay que agregar la zonificación determinada por el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT-Ordenanza 9169 y modificatorias).

En el PMOT se establecen zonas en las que se permite el uso residencial y otras en las que no está permitido. La consecuencia de comprar lotes en esas áreas impedirá que el comprador pueda regularizar su inmueble y no acceder a los servicios de infraestructura básica (electricidad, agua, cloaca, gas).