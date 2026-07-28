Cómo capacitarse en diseño web con IA en Mendoza: las inscripciones abiertas

La Municipalidad de Guaymallén lanzó una nueva capacitación orientada a emprendedores, comerciantes, profesionales y estudiantes interesados en adquirir herramientas digitales de alta demanda en el mercado laboral actual como la inteligencia artificial. Las clases comienzan la semana próxima y las inscripciones se pueden hacer a través de un link en la nota.

La propuesta formativa denominada “Diseño Web con Inteligencia Artificial: creá tu web de negocios o portafolio profesional” brindará a los participantes la posibilidad de desarrollar páginas web, portafolios digitales y sitios para emprendimientos utilizando herramientas de IA, sin necesidad de contar con conocimientos previos de programación.

Las clases comienzan el lunes 3 de agosto, de 18 a 20h, y se desarrollarán de manera virtual y gratuita. Durante seis encuentros prácticos, los asistentes aprenderán a crear y publicar sus propios proyectos, incorporar herramientas de análisis del comportamiento de los usuarios y optimizar sus sitios para mejorar resultados, visibilidad y oportunidades comerciales.

Cómo inscribirse para formarse con IA Los cupos son limitados. Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/K7ry18zzNyfYPDA2A

La capacitación abordará contenidos innovadores vinculados al desarrollo web asistido por IA, analítica digital, experiencia de usuario y optimización de conversiones, competencias cada vez más requeridas tanto para el empleo como para el crecimiento de los negocios locales.