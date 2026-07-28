Cómo capacitarse en diseño web con IA en Mendoza: las inscripciones abiertas
Guaymallén impulsa una nueva capacitación en diseño web con inteligencia artificial (IA). Cómo inscribirse y formarse.
La Municipalidad de Guaymallén lanzó una nueva capacitación orientada a emprendedores, comerciantes, profesionales y estudiantes interesados en adquirir herramientas digitales de alta demanda en el mercado laboral actual como la inteligencia artificial. Las clases comienzan la semana próxima y las inscripciones se pueden hacer a través de un link en la nota.
La propuesta formativa denominada “Diseño Web con Inteligencia Artificial: creá tu web de negocios o portafolio profesional” brindará a los participantes la posibilidad de desarrollar páginas web, portafolios digitales y sitios para emprendimientos utilizando herramientas de IA, sin necesidad de contar con conocimientos previos de programación.
Las clases comienzan el lunes 3 de agosto, de 18 a 20h, y se desarrollarán de manera virtual y gratuita. Durante seis encuentros prácticos, los asistentes aprenderán a crear y publicar sus propios proyectos, incorporar herramientas de análisis del comportamiento de los usuarios y optimizar sus sitios para mejorar resultados, visibilidad y oportunidades comerciales.
Cómo inscribirse para formarse con IA
Los cupos son limitados. Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/K7ry18zzNyfYPDA2A
La capacitación abordará contenidos innovadores vinculados al desarrollo web asistido por IA, analítica digital, experiencia de usuario y optimización de conversiones, competencias cada vez más requeridas tanto para el empleo como para el crecimiento de los negocios locales.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de fortalecimiento de habilidades digitales y busca generar nuevas oportunidades de inserción laboral, desarrollo profesional y transformación tecnológica para la comunidad.
Para más información los interesados pueden escribir a: [email protected] o al WhatsApp 2612470094.