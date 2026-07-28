El truco de la canción de Disney para evitar que te graben en la calle con gafas inteligentes

Las plataformas digitales bloquean contenido con música protegida por derechos de autor, como la de Disney, ante la sospecha de grabaciones indebidas con gafas inteligentes.

Desde el lanzamiento de los anteojos inteligentes con IA de la firma Ray-Ban, han circulado múltiples controversias en redes sociales. La que generó mayor preocupación es la grabación de personas sin su consentimiento —especialmente mujeres— para difundir las imágenes en internet, dejando a las víctimas con pocas herramientas inmediatas para protegerse.

Ante este escenario, surgió una solución creativa para evitar que esos videos se viralicen. Diversos usuarios explicaron que, ante la sospecha de estar siendo grabados de forma indebida, el truco consiste en reproducir en voz alta una canción con derechos de autor protegidos por firmas como Disney, Universal Music Group o los sellos de Scooter Braun.

Por qué deberías usar una canción de Disney De este modo, el material grabado queda inutilizable al intentar subirlo a las redes sociales, ya que la mayoría de las plataformas cuentan con algoritmos de detección automática que bloquean o silencian el contenido que infringe la propiedad intelectual. The Walt Disney Company aplica un control sumamente riguroso sobre sus composiciones. De hecho, Google debió retirar decenas de videos generados con inteligencia artificial que utilizaban personajes de la compañía tras sus reclamos formales.

Meta Glasses colabora con Kylie Jenner para nuevas gafas inteligentes. Meta El recurso de utilizar música protegida para anular grabaciones no es completamente nuevo. En Estados Unidos ya se registraron antecedentes donde la reproducción de temas de Disney impidió la difusión de videos en plataformas digitales.