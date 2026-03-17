La gran noticia que esperaban los fans de Disney Channel

Disney Channel regresa a la televisión el 1 de abril con una nueva etapa, contenidos renovados y una propuesta pensada para distintas edades.

Disney confirmó el regreso de Disney Channel, su histórico canal en España. La señal volverá a estar disponible desde el 1 de abril de 2026, marcando una nueva etapa para una de las marcas más reconocidas del entretenimiento infantil. Este relanzamiento llega poco más de un año después de su salida de la TDT, tras casi tres décadas de emisión.

La decisión de recuperarlo responde a una estrategia para reforzar la presencia del canal en televisión tradicional, en un contexto donde el consumo infantil se ha volcado hacia el streaming. A diferencia de su etapa anterior, Disney Channel no volverá a la televisión abierta. En su lugar, estará disponible dentro de las plataformas de pago de las operadoras, ocupando el espacio que hasta ahora tenía Disney Jr.

La nueva señal combinará contenidos de Disney Channel con programación pensada para los más chicos, heredada de Disney Jr., que pasará a ser un bloque dentro del canal.

Cómo será el regreso de Disney Channel a la televisión En cuanto a la oferta, se espera una mezcla de series clásicas, producciones actuales y películas del universo Disney. Títulos conocidos y nuevas propuestas convivirán en una programación más amplia, orientada tanto a niños como a un público un poco más grande.

22221b Disney Channel Además, este regreso busca aprovechar la fuerza de una marca muy instalada en varias generaciones. Durante años, el canal fue referencia con series y contenidos que marcaron época, por lo que su vuelta apunta también a recuperar parte de ese vínculo con la audiencia.