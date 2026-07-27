Minería, IA y robótica: las nuevas carreras por las que apuesta Mendoza

Según detallaron desde el Gobierno provincial, las nuevas carreras están pensadas para las demandas actuales del mercado laboral.

La Dirección General de Escuelas (DGE) avanza con la actualización de la oferta educativa del nivel superior en Mendoza. Según detallaron desde el Gobierno provincial, el objetivo de este tipo de iniciativas es adaptar la formación a las demandas del mercado laboral. Para ello, se introducen nuevas carreras vinculadas a sectores que son considerados estratégicos.

Desde la DGE destacaron que los nuevos diseños curriculares se elaboran en conjunto con empresas, cámaras empresariales, colegios profesionales, organismos públicos y referentes de distintas actividades económicas.

La intención es que los perfiles de egreso respondan a los requerimientos que hoy tienen los sectores productivos. De este modo, se busca fortalecer la inserción laboral de los estudiantes y acompañar el crecimiento económico de Mendoza.

Los sectores a los que apuntan las nuevas carreras De este modo, se lleva adelante un proceso que incluye la revisión de los planes de estudio de profesorados y tecnicaturas superiores, además de la incorporación de nuevas propuestas orientadas a responder a las transformaciones productivas y tecnológicas que atraviesa la provincia. Así, se busca apuntar a sectores como la minería, la inteligencia artificial, la robótica, las finanzas y la construcción sustentable.

Uno de los ejes de esta estrategia son las formaciones profesionales de nivel III, un formato de cursado más corto que permite obtener títulos oficiales en distintos oficios y busca dar una respuesta rápida a la demanda de mano de obra calificada.