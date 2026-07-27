Mendoza arranca la semana con una doble alerta meteorológica: las zonas advertidas

El Gran Mendoza espera una jornada más templada, mientras rigen alertas en la precordillera y distintos sectores de la cordillera.

El Gran Mendoza comenzará la semana con nubosidad variable y una máxima de 24°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l adelantó que la semana comenzará con un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza. En el Gran Mendoza se espera una jornada con nubosidad variable, una mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 24° durante la tarde.

El panorama será distinto en la zona precordillerana de Las Heras y Luján de Cuyo, donde rige una alerta amarilla por viento Zonda. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las velocidades oscilarán entre los 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. La advertencia alcanza sectores de la precordillera de Mendoza, mientras que en el área metropolitana el dato principal será el incremento térmico.

La cordillera de Mendoza permanece bajo alerta naranja por nevadas que podrían acumular hasta 150 centímetros. SMN A esta situación se suma una alerta naranja por fuertes nevadas en la zona cordillerana de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe. El área será afectada por nevadas persistentes y, por momentos, intensas.