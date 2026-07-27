Mendoza arranca la semana con una doble alerta meteorológica: las zonas advertidas
El Gran Mendoza espera una jornada más templada, mientras rigen alertas en la precordillera y distintos sectores de la cordillera.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l adelantó que la semana comenzará con un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza. En el Gran Mendoza se espera una jornada con nubosidad variable, una mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 24° durante la tarde.
El panorama será distinto en la zona precordillerana de Las Heras y Luján de Cuyo, donde rige una alerta amarilla por viento Zonda. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las velocidades oscilarán entre los 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. La advertencia alcanza sectores de la precordillera de Mendoza, mientras que en el área metropolitana el dato principal será el incremento térmico.
A esta situación se suma una alerta naranja por fuertes nevadas en la zona cordillerana de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe. El área será afectada por nevadas persistentes y, por momentos, intensas.
El SMN anticipó acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, se espera una importante reducción de la visibilidad en los sectores alcanzados.