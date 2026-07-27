Buscan nuevos modelos en Mendoza para una pasarela con proyección internacional

La industria de la moda abrirá una nueva puerta para quienes sueñan con subirse a una pasarela, participar en campañas o proyectarse profesionalmente dentro del mundo del modelaje. A mediados de agosto comenzará una convocatoria de modelos y talentos que tendrá a Mendoza como punto de partida y que luego continuará por Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La búsqueda apunta a conformar el staff oficial de modelos que participará en Latam Fashion Week Argentina , un evento con proyección internacional que busca impulsar el talento argentino y generar un espacio de encuentro entre diseñadores, modelos y profesionales de la industria.

La iniciativa fue anunciada por Lucas Arias , productor, director de certámenes de belleza y referente en el desarrollo de talentos, quien recientemente asumió como CEO de Latam Fashion Week Argentina. El proceso de selección será coordinado a través de ARES Agency, su nueva empresa especializada en el descubrimiento, formación y representación de modelos, artistas y talentos con proyección nacional e internacional.

La convocatoria no estará dirigida únicamente a perfiles con experiencia previa. Si bien en las próximas semanas se anunciarán los requisitos formales de inscripción, la propuesta busca detectar nuevos rostros, perfiles con potencial y personas interesadas en profesionalizarse dentro de la moda, la producción y el entretenimiento.

El recorrido comenzará en Mendoza, seguirá en Córdoba y finalizará en Buenos Aires , donde se realizará la última instancia de selección. La idea es identificar talentos que puedan integrar Latam Fashion Week Argentina, pero también ser considerados para futuras producciones, campañas y eventos internacionales vinculados a la moda.

“Queremos abrir puertas a quienes sueñan con desarrollarse profesionalmente en esta industria. A través de ARES Agency buscamos descubrir talentos con potencial y brindarles oportunidades reales de crecimiento, no solo dentro de Latam Fashion Week Argentina, sino también en proyectos y eventos internacionales que forman parte de nuestra red de trabajo”, expresó Lucas Arias, CEO de Latam Fashion Week Argentina.

Foto: gentileza de Lucas Arias.

Qué es Latam Fashion Week Argentina

Latam Fashion Week Argentina busca consolidarse como una plataforma de referencia para la moda latinoamericana. Su objetivo es promover el talento emergente, fortalecer el vínculo entre diseñadores argentinos y figuras internacionales, y generar un espacio donde convivan creatividad, pasarela, producción y proyección profesional.

Aunque todavía no se confirmó la fecha oficial de realización del evento, la organización adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer el cronograma completo de castings, las ciudades participantes, los requisitos de inscripción y los canales oficiales para postularse.