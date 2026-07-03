Miss Universo Mendoza 2027 abrió su convocatoria: los requisitos que ya no son obligatorios

Luego de la participación de Mendoza en la final de Miss Universo Argentina 2026 , la organización provincial anunció la apertura oficial de la convocatoria para elegir a la próxima representante que competirá en la edición 2027 del certamen nacional.

La inscripción estará abierta hasta fines de septiembre y está dirigida a mujeres argentinas mayores de 18 años que deseen formar parte del proceso de selección. A diferencia de años anteriores, el concurso mantiene las modificaciones impulsadas por la organización internacional de Miss Universo, que desde 2024 amplió las condiciones de participación y dejó atrás varios de los requisitos históricos asociados a los certámenes de belleza.

La convocatoria fue anunciada días después de la participación de Azul Seoane en la final de Miss Universo Argentina 2026, realizada el pasado 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la semana de concentración, la representante mendocina obtuvo uno de los reconocimientos más importantes que entrega la organización nacional: la banda de Miss Belleza Integral, una distinción que valora no solo la imagen de las concursantes, sino también aspectos como la preparación, el crecimiento personal, la actitud, el compañerismo y el compromiso demostrado durante toda la competencia.

Aunque Mendoza no logró ingresar al grupo de finalistas, el reconocimiento fue destacado por la organización provincial como un logro que fortalece el posicionamiento de la provincia dentro del certamen nacional. La edición 2026 de Miss Universo Argentina fue ganada por Tamara Rogousky, quien representará al país en la próxima competencia internacional.

Los requisitos cambiaron: quiénes pueden inscribirse

Uno de los cambios más importantes que incorporó Miss Universo en los últimos años fue la actualización de su reglamento. Desde 2024 ya no existen varios de los requisitos que históricamente caracterizaron a este tipo de concursos. Actualmente pueden postularse mujeres que sean: mayores de 18 años; solteras, casadas, divorciadas o viudas; con o sin hijos; sin límite de estatura y sin restricciones de peso.

Además, no es obligatorio residir en Mendoza para representar a la provincia. Tampoco es requisito vivir actualmente en Argentina, aunque sí es indispensable contar con nacionalidad argentina.

Con estas modificaciones, la organización busca promover una representación más diversa e inclusiva, ampliando las oportunidades para mujeres con distintas historias y trayectorias.

Solo 20 candidatas accederán al programa oficial

Una vez finalizada la inscripción, la organización seleccionará únicamente a 20 participantes, quienes ingresarán al Programa Oficial de Formación Integral de Miss Universo Mendoza 2027. Se trata de una capacitación profesional orientada a preparar a las candidatas para competir en certámenes nacionales e internacionales.

Durante varios meses, las participantes recibirán formación en distintas áreas vinculadas a la representación institucional, la comunicación y la imagen.

Qué aprenderán las participantes

El programa incluye talleres y capacitaciones en: pasarela Miss; oratoria y comunicación; protocolo y ceremonial; fotografía; maquillaje profesional; estilismo y peluquería; asesoramiento de imagen y vestuario; estética integral; nutrición; psicología; marketing personal y construcción de marca en redes sociales.

Según informó la organización, cada una de estas instancias estará a cargo de profesionales especializados de Mendoza y de otras provincias, quienes acompañarán a las candidatas durante todo el proceso de preparación.

El objetivo no se limita a la competencia, sino también al desarrollo de habilidades vinculadas con el liderazgo, la seguridad personal, la comunicación y la representación institucional.

La experiencia de Azul Seoane

Tras finalizar su participación en Miss Universo Argentina 2026, Azul Seoane destacó el aprendizaje que le dejó la competencia nacional. "Fue una experiencia muy emocionante e inolvidable. Me enseñó que siempre hay que seguir preparándose y estudiando porque constantemente hay cosas para mejorar. Me gustaría volver a participar en otro certamen porque es un mundo que realmente me apasiona", expresó.

Por su parte, el director de Miss Universo Mendoza, Lucas Arias, consideró que la obtención de la banda de Miss Belleza Integral representa un reconocimiento al trabajo realizado por la delegación provincial. "Este premio refleja el compromiso, la preparación y el excelente desempeño que tuvo Azul durante toda la concentración. Nos llena de orgullo seguir posicionando a Mendoza como una provincia protagonista dentro de Miss Universo Argentina", señaló.

Cómo inscribirse

Las interesadas podrán postularse hasta fines de septiembre a través de los canales oficiales de la organización. La información sobre requisitos, etapas del proceso de selección y novedades de la convocatoria se encuentra disponible en las cuentas de Instagram: @missuniversomdz.ok y @lucasarias_ok