Brigitte Macron sorprendió a los 73 años con su look: qué se puso y a quién recibió

La primera dama francesa, Brigitte Macron, demostró que la edad no es un impedimento para lucir espectacular. No te pierdas las fotos en la nota.

En el marco de la visita de Estado de los duques de Luxemburgo a París, Brigitte Macron, la primera dama francesa, eligió un traje rosa que la convirtió en la gran protagonista del encuentro con los monarcas luxemburgueses.

Mientras que Stephanie de Luxemburgo optó por un vestido capa naranja de Natan, la firma favorita de Máxima de Holanda y de Matilde de Bélgica, Brigitte Macron prefirió un traje de chaqueta y falda en color rosa, que combinaba una falda por encima de la rodilla de corte recto con una chaqueta corta, a la altura de la cintura.

La chaqueta se destacó por su manga francesa y sus dos bolsillos cuadrados en la parte delantera con botones dorados. La primera dama francesa completó el look con unos zapatos de tacón nude y un brazalete dorado que le dio un punto de luz al conjunto.

La elección del rosa, un color que suele asociarse a la feminidad y a la delicadeza, fue un acierto porque le dio un aire fresco y juvenil, y porque contrastaba con la sobriedad del resto de los asistentes.