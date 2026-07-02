Re hot: Sol Pérez deslumbró para Gran Hermano con un look strapless

Sol Pérez se mostró con un diseño ajustado de escote strapless y llamativas aberturas, complementado con un collar alusivo a la bandera argentina. ¡Mirá!

Para una nueva emisión de Gran Hermano, Sol Pérez volvió a ser tendencia pero esta vez con un vestido blanco con cut outs. Después de sorprender con unos looks inspirados en la Scaloneta, Sol apostó a la elegancia con un vestido largo blanco, ajustado y sin mangas, con escote strapless e importantes aberturas en el frente y laterales del torso, así como en la zona de las caderas.

El modelo se complementó con unas sandalias blancas de taco aguja y tiras finas, y con un imponente collar de cristales celestes, traslúcidos, con uno amarillo en el centro, que hacía referencia a la bandera argentina y que fue realizado por Todo Show.

La elección del vestido blanco fue un acierto porque permitió que las aberturas fueran el centro de atención sin que el conjunto resultara demasiado recargado. Los complementos y accesorios acompañaron el estilismo con elegancia, y el collar de cristales con los colores de la patria fue el broche de oro.

Como siempre, su dupla de estilistas estuvo al cuidado de cada detalle: lució el pelo suelto con ondas y extensiones por Camilo Durán, y un maquillaje realizado por Alan Elizalde.