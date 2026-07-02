El sorpresivo cambio de look de Máxima Zorreguieta en un solo día

La reina Máxima de Países Bajos protagonizó un cambio de imagen radical en su agenda institucional. No te pierdas las fotos en la nota.

En el marco de una jornada institucional que comenzó con la sesión del Consejo de Estado, Máxima Zorreguieta protagonizó un decisivo cambio de look que demostró su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y para arriesgar con diseños llamativos y poco habituales entre las royals.

Durante las primeras horas del día, la reina prefirió un estilismo con motivos estampados, pero para su agenda vespertina se decantó por la sobriedad del monocolor y lució un sofisticado diseño verde de corte recto y sin mangas firmado por Natan, confeccionado en un tejido técnico con estructura, que se destacó por su bajo ornamentado con flecos.

Combinó el outfit con una diadema con nudo de sinamay en verde oscuro, y completó su estilismo con unos pendientes de esmeraldas que contrastaron con la sobriedad del vestido verde, creando un total look monocromático.

La jornada para Máxima no acabó ahí, porque posteriormente se trasladó a Lelystad para inaugurar un parque de baterías de la central eléctrica propiedad de la empresa energética Engie. Acompañada por la ministra de Asuntos Económicos, Stientje van der Graaf, la reina conoció el funcionamiento del parque y también recorrió el recinto, escuchó las explicaciones de los responsables y conoció un proyecto escolar sobre energía renovable, demostrando su interés por las nuevas tecnologías y por las soluciones que pueden ayudar a construir un futuro más sostenible.