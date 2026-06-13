El imponente look de Máxima Zorreguieta para recibir a una personalidad internacional

No te pierdas todos los dellates del impactante look de la reina Máxima de Países Bajos para recibir al presidente de Alemania y su esposa.

En el marco de la visita de Estado del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, a los Países Bajos en un desplazamiento que se extenderá hasta el jueves 11 de junio y que incluye actos institucionales, la reina Máxima de Países Bajos recibió a los invitados con un look de primavera que fue una oda a las flores.

La reina llevó una clásica camisa blanca con cuello XL, con mangas anchas al codo, en una prenda sencilla que contrastaba a la perfección con la elegante falda de lino en tono beige que eligió para la ocasión, sobre la que se disponía un estampado de grandes flores blancas que parecían brochazos de pintura.

En sintonía con este estreno de Natan, una de sus firmas favoritas y que la ha vestido en innumerables ocasiones, Máxima lució unos salones de altísimo tacón en un tono nude de Gianvito Rossi.

Pero, si hubo un complemento que tuvo especial relevancia, fue sin dudas el sombrero de ala ancha que tanto le gusta llevar. Esta vez optó por un modelo blanco con detalles velados y transparencias geométricas que se realzaba con una espectacular gran flor en un lateral, una fabulosa creación de estreno perteneciente a la firma Philip Treacy. Con este accesorio, Máxima logró magnificar su look y darle un toque mucho más majestuoso.

Ligadas a la feminidad y el poder discreto, las perlas también acompañaron el estilismo de Máxima, que optó por culminar su look con un elegante collar tipo gargantilla que presentaba una variación de tamaños muy atractiva, una pulsera, unos pendientes y un gran anillo.