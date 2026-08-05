Pampita mostró el look definitivo para la nieve: ¡mirá!

Pampita compartió detalles de su outfit invernal, compuesto por unas prendas que vas a querer tener en tu armario sí o sí.

Pampita compartió fotos de sus vacaciones de invierno en el sur argentino, donde disfruta de la nieve y la montaña junto a sus hijos.

Allí, la modelo apostó por un conjunto donde el catsuit negro de mangas largas y cuello alto fue la pieza central. Ajustado y estilizado, funcionó como una primera capa térmica ideal para el frío.

Sobre él, sumó un abrigo corto de piel sintética en tono marfil, que le dio un fuerte contraste con el total black del resto del look, convirtiéndose en el foco visual.

Completó el estilismo con botas de nieve negras de caña alta, perfectas para caminar sobre hielo, y llevó también unos lentes de sol oscuros que le dieron un aire glamoroso incluso en medio del paisaje invernal.