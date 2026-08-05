La infanta Sofía sorpendió con su look en Mallorca: mira qué tendencia vuelve

La infanta Sofía se sumó a la recepción en Palacio de Marivent con un diseño tie-dye que evoca la moda de los 2000. ¿Será que vuelve la tendencia? ¡Mirá!

La tradicional recepción que los reyes de España ofrecen al gobierno balear y a la sociedad de las islas en el Palacio de Marivent tuvo este año una sorpresa: la infanta Sofía se sumó al acto junto a su hermana, la princesa Leonor, y su abuela, la reina Sofía.

Aunque en principio solo estaban previstos los reyes, la presencia de las hijas de Felipe VI marcó la velada y mostró el lugar de la benjamina como una de las princesas europeas con más estilo.

La infanta Sofía lució un vestido tie-dye en rojos, rosas y azules, con escote cruzado en V, sin mangas y entallado en la cintura, que caía en un largo midi hasta los tobillos. El diseño, de la firma Momonì, tiene un valor de 398 euros aunque actualmente está en oferta por 278,60 euros.

Completaron el look un cinturón dorado con forma de estrellas, un brazalete de Apodemia y unas sandalias planas de tiras doradas de Pedro García, que lograron darle un aire descontracturado al conjunto.