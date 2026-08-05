Qué son los microdescansos y por qué cada vez más mendocinos lo practican sin darse cuenta

En medio de jornadas laborales cada vez más extensas, pantallas encendidas durante horas y niveles de estrés en aumento, una práctica silenciosa comenzó a ganar terreno en oficinas, comercios y espacios de trabajo de Mendoza: el llamado “microdescanso”.

Aunque el término todavía no es masivo, miles de personas lo realizan de manera casi automática sin saber que tiene nombre ni que incluso es recomendado por especialistas en salud laboral y bienestar mental.

Se trata de pausas breves de entre 30 segundos y cinco minutos que permiten interrumpir momentáneamente una tarea para despejar la mente, mover el cuerpo o simplemente desconectarse por unos instantes de la exigencia diaria.

Mirar por la ventana, levantarse por un vaso de agua, caminar unos metros, estirar el cuello, revisar una planta, tomar aire o quedarse unos segundos en silencio son algunos de los ejemplos más comunes.

“La mente humana no está diseñada para sostener altos niveles de atención de manera continua durante horas”, explican especialistas en bienestar laboral. Por eso, estas pequeñas interrupciones pueden generar efectos positivos en la concentración, la productividad y el estado de ánimo.

En la actualidad, donde muchas actividades laborales combinan atención al público, trabajo administrativo y uso permanente de computadoras, el fenómeno comenzó a hacerse cada vez más visible, especialmente después de la expansión del trabajo remoto y los esquemas híbridos posteriores a la pandemia.

En oficinas de diferentes ciudades, coworkings y hasta locales comerciales, es habitual observar empleados que salen unos minutos a la vereda, se preparan un café o hacen una breve pausa entre tareas intensas. Lo que durante años fue visto como una “distracción” hoy empieza a interpretarse desde otra lógica: la necesidad de darle descanso al cerebro para sostener el rendimiento.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La fatiga cognitiva

Diversos estudios internacionales sobre productividad sostienen que el exceso de concentración sostenida puede provocar fatiga cognitiva, disminuir la creatividad y aumentar los errores. Frente a eso, los microdescansos aparecen como una herramienta simple y accesible para recuperar energía mental.

La tendencia también comenzó a influir en el diseño de espacios laborales. Algunas empresas incorporan áreas de descanso, rincones verdes o espacios comunes pensados justamente para favorecer esas pausas breves durante la jornada.

En paralelo, el concepto empezó a circular en redes sociales y plataformas vinculadas al bienestar, donde psicólogos y especialistas en hábitos saludables recomiendan incorporar pequeños cortes durante el día, especialmente en trabajos atravesados por pantallas y sobrecarga informativa.

Sin embargo, los expertos aclaran que no cualquier interrupción funciona como descanso. Revisar redes sociales de manera compulsiva o continuar conectado al celular puede mantener activo el mismo nivel de estimulación mental que genera agotamiento.

Por eso, las recomendaciones suelen apuntar a pausas reales: cambiar de ambiente, mover el cuerpo, descansar la vista o reducir el nivel de estímulos durante algunos minutos.