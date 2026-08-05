Le pidió matrimonio en la nieve: fue en Mendoza y el video emociona a todos

La nieve mendocina se convirtió en el escenario de una historia que Alessandro Fortuna y Maryah Rocha difícilmente podrán olvidar. La pareja viajó desde Brasil con el sueño de conocer Mendoza y contemplar por primera vez el paisaje blanco de la Cordillera de los Andes. Sin embargo, la experiencia terminó regalándoles algo todavía más importante: el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.

Alessandro, de 30 años, eligió el parque de nieve Los Puquios , ubicado en la alta montaña mendocina, para sorprender a Maryah, de 22, con un romántico pedido de matrimonio . Ambos son oriundos de Iporá, una ciudad del estado de Goiás, y se conocieron hace dos años.

El momento quedó registrado en un video que resume, en pocos segundos, la emoción de la escena. En medio de un paisaje completamente cubierto de nieve, se observa a la pareja. De repente, Alessandro se arrodilla frente a su novia y sostiene un pequeño estuche con el anillo.

Maryah tarda unos instantes en comprender lo que está sucediendo. Su expresión cambia de la sorpresa a la emoción mientras él permanece de rodillas, esperando su respuesta. Luego, ella extiende la mano para recibir el anillo y confirma el esperado “sí”.

La secuencia termina con un abrazo entre ambos y una imagen de la joven mostrando el anillo, con la inmensidad blanca de la montaña como fondo.

Video: Conexiones Turísticas | Mendoza. Edición: BS Audiovisual

Un viaje a Mendoza que superó todas las expectativas

Conocer la nieve de cerca era uno de los grandes deseos que compartía la pareja. Por ese motivo, Mendoza ocupaba un lugar especial entre los destinos que soñaban visitar. El viaje, según relataron, resultó incluso mejor de lo que habían imaginado. “Fue un verdadero cuento de hadas. Todo salió perfecto y superó todas nuestras expectativas”, expresaron al recordar la experiencia vivida en la provincia.

La elección de Los Puquios aportó un marco singular al pedido de matrimonio. Rodeados por las montañas y sobre un manto blanco, Alessandro y Maryah protagonizaron una escena íntima que, al quedar registrada, también permitirá compartir la felicidad con sus familiares, amigos y seres queridos en Brasil.

La pareja destacó, además, el acompañamiento que recibió durante la visita. De acuerdo con su testimonio, un equipo los asistió en todo momento y colaboró para que la experiencia pudiera desarrollarse tal como había sido planeada.

De Goiás a la cordillera mendocina

Iporá, la ciudad de la que provienen, se encuentra en el interior de Goiás, en la región centro-oeste de Brasil. Desde allí, Alessandro y Maryah emprendieron un viaje de miles de kilómetros para descubrir uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza durante el invierno.

Lo que comenzó como unas vacaciones para conocer la nieve terminó marcando un punto decisivo en una relación iniciada dos años atrás. La propuesta convirtió a Los Puquios en mucho más que una parada dentro de su recorrido turístico: desde ahora será el lugar en el que decidieron comprometerse. “Sin dudas, es un recuerdo que vamos a llevar en el corazón para siempre”, finalizaron.