Pastafrola casera: una receta rápida para tu merienda perfecta

La pastafrola es el postre definitivo de la mediatarde. Verás que en esta receta la masa se hace en 10 minutos, el membrillo se corta en cubos y se derrite un poco en el microondas, y el enrejado se arma con las manos enharinadas. Eso sí, cuidado en no pasarte de horno porque la masa quebrada se quema rápido, y el membrillo se endurece si se cocina demasiado. ¡Manos a la obra!