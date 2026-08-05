Pastafrola casera: una receta rápida para tu merienda perfecta
Prepará una pastafrola casera de manera fácil con esta receta paso a paso que te guiará para una merienda perfecta.
La pastafrola es el postre definitivo de la mediatarde. Verás que en esta receta la masa se hace en 10 minutos, el membrillo se corta en cubos y se derrite un poco en el microondas, y el enrejado se arma con las manos enharinadas. Eso sí, cuidado en no pasarte de horno porque la masa quebrada se quema rápido, y el membrillo se endurece si se cocina demasiado. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 tarta de 24 cm)
Para la masa:
- 250 gramos de harina 0000
- 125 gramos de manteca fría, en cubos
- 100 gramos de azúcar impalpable
- 1 yema de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1-2 cucharadas de agua fría (si hace falta)
Para el relleno:
- 400 gramos de dulce de membrillo (pasta de membrillo)
Para decorar:
- 1 huevo batido (para pintar)
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá la harina, el azúcar impalpable y la sal. Agregá la manteca fría en cubos y frotá con los dedos hasta obtener una arena gruesa con pedacitos de manteca del tamaño de arvejas. Agregá la yema y la vainilla, mezclá hasta formar un disco suave. Si no se une, agregá 1 cucharada de agua fría. Envolveé en film y llevá a la heladera 30 minutos.
- Cortá el dulce de membrillo en cubos pequeños. Ponelo en un bowl y llevá al microondas 30 segundos para ablandarlo. Con una cuchara o tenedor, pisalo hasta obtener una pasta espesa pero manejable. Si está muy dura, 10 segundos más de microondas.
- Precalentá el horno a 180°C. Sacá dos tercios de la masa de la heladera y dejá 5 minutos a temperatura ambiente. Estirá sobre superficie enharinada hasta 3 mm de espesor. Forrá el fondo de un molde de tarta de 24 cm, subiendo por los bordes. Recortá el exceso.
- Verté la pasta de membrillo sobre la base y esparcila con una espátula o cuchara hasta formar una capa pareja de 1 cm de espesor.
- Con el tercio de masa restante, formá un cilindro y estiralo con las manos sobre la mesa enharinada hasta obtener tiritas de 1 cm de ancho. Colocalas sobre el membrillo formando rombos o cuadrados, presionando los extremos contra los bordes de la masa base para que se peguen.
- Batí el huevo y pintá las tiritas del enrejado con un pincel de cocina. Esto les da brillo dorado en el horno.
- Horneá por 25-30 minutos hasta que los bordes y el enrejado estén dorados y el membrillo brille. No dejés que el membrillo burbujee o se quema.
- Dejá reposar 15 minutos en el molde, desmoldá con cuidado y dejá enfriar completamente sobre una rejilla. El membrillo se endurece al enfriar, ¡y listo!