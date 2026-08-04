Flan de chocolate: una receta para los amantes de los sabores intensos
La cocina argentina suma una nueva tentación: un flan de chocolate con un gusto potente y una consistencia sedosa. Perfecta para todos los paladares.
El flan de chocolate es una de esas recetas irresistibles para los amantes del cacao. Con una textura suave, cremosa y un intenso sabor a chocolate, es un postre perfecto para compartir en cualquier ocasión y una deliciosa alternativa al clásico flan de vainilla. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un flan de chocolate mucho más intenso y sedoso: derretir el chocolate junto con la leche antes de incorporarlo al resto de los ingredientes. Así se integra perfectamente y el sabor queda uniforme en toda la preparación.
FICHA
Tiempo de cocción
55 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos (más el tiempo de frío)
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 150 gr de azúcar (para el caramelo)
- 2 cucharadas de agua (para el caramelo)
- 500 ml de leche (para el flan)
- 150 gr de chocolate semiamargo (para el flan)
- 4 huevos (para el flan)
- 4 huevos (para el flan)
- 100 gr de azúcar (para el flan)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el flan)
Pasos
- Prepará el caramelo calentando el azúcar junto con el agua hasta obtener un color ámbar. Cubrí la base y los laterales de una flanera.
- Calentá la leche sin que llegue a hervir y agregá el chocolate semiamargo picado. Mezclá hasta que se derrita por completo.
- Batí los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla.
- El gran secreto de esta receta es incorporar la mezcla de leche y chocolate todavía tibia. De esta forma el chocolate permanece completamente integrado y el flan queda mucho más cremoso.
- Verté la preparación en la flanera acaramelada.
- Cociná a baño María en horno precalentado a 160 °C durante 50 a 55 minutos, o hasta que el centro esté firme.
- Dejá enfriar completamente y llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de desmoldar.