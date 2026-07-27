Paso a paso cómo se prepara en casa un flan de queso delicioso, sin usar el horno

Pasos

Hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar reposar durante 5 minutos. Luego calentar unos segundos en el microondas o a baño María hasta que se disuelva por completo.

En una cacerola calentar la leche junto con el azúcar, sin dejar que hierva. Retirar del fuego y agregar la gelatina disuelta, mezclando bien.

Incorporar el queso crema, la crema de leche y la esencia de vainilla. Procesar con una licuadora o mixer hasta obtener una mezcla completamente lisa y homogénea.

Si se desea, cubrir el fondo de un molde con caramelo líquido. Verter la preparación y llevar a la heladera durante al menos 6 horas, o hasta que el flan esté bien firme.