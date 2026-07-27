Paso a paso cómo se prepara en casa un flan de queso delicioso, sin usar el horno
Descubre cómo preparar un flan de queso cremoso y delicioso sin necesidad de horno, una receta ideal para disfrutar en cualquier momento.
El flan de queso sin horno es un postre fresco, cremoso y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan una opción práctica sin necesidad de encender el horno. Esta es una de las recetas perfectas para disfrutar en cualquier época del año, con una textura suave y un delicado sabor a queso crema.
Gracias a su preparación sencilla y a su consistencia firme, el flan de queso sin horno se ha convertido en un clásico de la cocina casera. Puede servirse solo o con caramelo, frutas frescas o con frutos rojos, para darle una acidez y un toque aún más especial. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
5 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos (más 6 horas de refrigeración)
Modo de cocción
Sin horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 400 g de queso crema
- 400 ml de crema de leche
- 200 ml de leche
- 100 g de azúcar
- 7 g de gelatina sin sabor (1 sobre)
- 50 ml de agua fría
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Caramelo líquido para el molde (opcional)
Pasos
- Hidratar la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar reposar durante 5 minutos. Luego calentar unos segundos en el microondas o a baño María hasta que se disuelva por completo.
- En una cacerola calentar la leche junto con el azúcar, sin dejar que hierva. Retirar del fuego y agregar la gelatina disuelta, mezclando bien.
- Incorporar el queso crema, la crema de leche y la esencia de vainilla. Procesar con una licuadora o mixer hasta obtener una mezcla completamente lisa y homogénea.
- Si se desea, cubrir el fondo de un molde con caramelo líquido. Verter la preparación y llevar a la heladera durante al menos 6 horas, o hasta que el flan esté bien firme.
- Desmoldar con cuidado el flan de queso sin horno y servir bien frío, solo o acompañado con frutas frescas, salsa de frutos rojos o un poco más de caramelo.