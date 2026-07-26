Secretos de pasteleros:: a los panqueques si le agregás soda lograrás mejor textura
El secreto para panqueques perfectos: agregá un chorrito de soda a la masa y lográ una textura liviana y elástica.
Los panqueques caseros son una de esas recetas infaltables de la cocina, perfectas para rellenar con dulce de leche, crema pastelera, frutas o preparaciones saladas. Con una masa simple y pocos ingredientes, podés lograr panqueques finos, flexibles y muy suaves. ¡Manos a la obra!
Existe un secreto que muchos pasteleros utilizan para conseguir una masa mucho más liviana: agregar un chorrito de soda justo antes de cocinar los panqueques. Las burbujas airean la preparación, logrando panqueques más tiernos, elásticos y con una textura perfecta.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 180 gr de harina 0000
- 30 gr de manteca derretida
- 1 pizca de sal
- 50 ml de soda
Pasos
- Batí los huevos junto con la leche.
- Incorporá la harina y la sal, mezclando hasta obtener una masa lisa y sin grumos.
- Agregá la manteca derretida y mezclá nuevamente.
- El gran secreto de los pasteleros: incorporá el chorrito de soda justo antes de comenzar a cocinar los panqueques. Mezclá suavemente para no perder las burbujas.
- Calentá una sartén apenas enmantecada y volcá un cucharón de masa, distribuyéndola rápidamente.
- Cociná aproximadamente 1 minuto por lado, hasta que los panqueques estén apenas dorados.