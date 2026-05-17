Receta: panqueques caprese, un plato liviano y lleno de sabor

Esta receta de panqueques con relleno caprese es ideal para quienes buscan una comida liviana, fresca y llena de sabor. La combinación de tomate , queso y albahaca crea un relleno suave y delicioso. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o entradas especiales. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 8 panqueques)

Para los panqueques:

Harina de trigo — 200 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 400 mililitros

Manteca — 30 gramos

Sal — 3 gramos

Para el relleno:

Tomate — 3 unidades

Queso mozzarella — 300 gramos

Hojas de albahaca fresca — 20 gramos

Aceite de oliva — 20 mililitros

Sal — 3 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear panqueques con relleno caprese deliciosos

1- Mezclar la harina de trigo, los huevos, la leche y la sal hasta obtener una masa homogénea.

2- Cocinar los panqueques en una sartén con un poco de manteca.

3- Cortar el tomate y el queso mozzarella en cubos o rodajas.

4- Mezclar con las hojas de albahaca fresca, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

5- Rellenar los panqueques con la preparación caprese.

6- Enrollar y colocar en una fuente.

7- Gratinar en horno durante unos minutos hasta que el queso se derrita.

Receta con ingredientes que podés tener en tu heladera Receta con ingredientes que podés tener en tu receta Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los panqueques con relleno caprese son una opción fresca, liviana y muy sabrosa para cualquier comida. Esta receta combina ingredientes clásicos italianos como tomate, mozzarella y albahaca en una preparación suave y deliciosa. Son ideales para almuerzos rápidos, cenas livianas o entradas elegantes. Además, se pueden servir gratinados o fríos según la ocasión. La mezcla de queso fundido y albahaca fresca aporta un aroma irresistible. Estos panqueques caseros son prácticos, versátiles y perfectos para quienes disfrutan sabores simples y bien equilibrados. ¡A disfrutar!.