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Receta: panqueques caprese, un plato liviano y lleno de sabor

Descubre la receta de panqueques caprese, una opción liviana y llena de sabor con tomate, mozzarella y albahaca fresca.

Candela Spann

Esta receta es fácil y con todo el sabor

Esta receta es fácil y con todo el sabor

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de panqueques con relleno caprese es ideal para quienes buscan una comida liviana, fresca y llena de sabor. La combinación de tomate, queso y albahaca crea un relleno suave y delicioso. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o entradas especiales. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta ideal: Descubre cómo preparar panqueques livianos con relleno caprese, una opción fresca y sabrosa.
  • Ingredientes frescos: Combina tomate, queso mozzarella y albahaca fresca para un relleno delicioso y aromático.
  • Preparación sencilla: Aprende el paso a paso para crear panqueques caseros y gratinarlos hasta que el queso se derrita.
Resumen generado por Thinkindot AI

Tenés que probar esta receta
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Ingredientes (rinde 8 panqueques)

Para los panqueques:

  • Harina de trigo — 200 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 400 mililitros
  • Manteca — 30 gramos
  • Sal — 3 gramos

Para el relleno:

  • Tomate — 3 unidades
  • Queso mozzarella — 300 gramos
  • Hojas de albahaca fresca — 20 gramos
  • Aceite de oliva — 20 mililitros
  • Sal — 3 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear panqueques con relleno caprese deliciosos

1- Mezclar la harina de trigo, los huevos, la leche y la sal hasta obtener una masa homogénea.

2- Cocinar los panqueques en una sartén con un poco de manteca.

3- Cortar el tomate y el queso mozzarella en cubos o rodajas.

4- Mezclar con las hojas de albahaca fresca, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

5- Rellenar los panqueques con la preparación caprese.

6- Enrollar y colocar en una fuente.

7- Gratinar en horno durante unos minutos hasta que el queso se derrita.

Receta con ingredientes que podés tener en tu heladera
Receta con ingredientes que pod&eacute;s tener en tu receta

Receta con ingredientes que podés tener en tu receta

De la cocina a la mesa

Los panqueques con relleno caprese son una opción fresca, liviana y muy sabrosa para cualquier comida. Esta receta combina ingredientes clásicos italianos como tomate, mozzarella y albahaca en una preparación suave y deliciosa. Son ideales para almuerzos rápidos, cenas livianas o entradas elegantes. Además, se pueden servir gratinados o fríos según la ocasión. La mezcla de queso fundido y albahaca fresca aporta un aroma irresistible. Estos panqueques caseros son prácticos, versátiles y perfectos para quienes disfrutan sabores simples y bien equilibrados. ¡A disfrutar!.

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