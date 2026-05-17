Receta: panqueques caprese, un plato liviano y lleno de sabor
Descubre la receta de panqueques caprese, una opción liviana y llena de sabor con tomate, mozzarella y albahaca fresca.
Esta receta de panqueques con relleno caprese es ideal para quienes buscan una comida liviana, fresca y llena de sabor. La combinación de tomate, queso y albahaca crea un relleno suave y delicioso. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o entradas especiales. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta ideal: Descubre cómo preparar panqueques livianos con relleno caprese, una opción fresca y sabrosa.
- Ingredientes frescos: Combina tomate, queso mozzarella y albahaca fresca para un relleno delicioso y aromático.
- Preparación sencilla: Aprende el paso a paso para crear panqueques caseros y gratinarlos hasta que el queso se derrita.
Ingredientes (rinde 8 panqueques)
Para los panqueques:
- Harina de trigo — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 400 mililitros
- Manteca — 30 gramos
- Sal — 3 gramos
Para el relleno:
- Tomate — 3 unidades
- Queso mozzarella — 300 gramos
- Hojas de albahaca fresca — 20 gramos
- Aceite de oliva — 20 mililitros
- Sal — 3 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear panqueques con relleno caprese deliciosos
1- Mezclar la harina de trigo, los huevos, la leche y la sal hasta obtener una masa homogénea.
2- Cocinar los panqueques en una sartén con un poco de manteca.
3- Cortar el tomate y el queso mozzarella en cubos o rodajas.
4- Mezclar con las hojas de albahaca fresca, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
5- Rellenar los panqueques con la preparación caprese.
6- Enrollar y colocar en una fuente.
7- Gratinar en horno durante unos minutos hasta que el queso se derrita.
De la cocina a la mesa
Los panqueques con relleno caprese son una opción fresca, liviana y muy sabrosa para cualquier comida. Esta receta combina ingredientes clásicos italianos como tomate, mozzarella y albahaca en una preparación suave y deliciosa. Son ideales para almuerzos rápidos, cenas livianas o entradas elegantes. Además, se pueden servir gratinados o fríos según la ocasión. La mezcla de queso fundido y albahaca fresca aporta un aroma irresistible. Estos panqueques caseros son prácticos, versátiles y perfectos para quienes disfrutan sabores simples y bien equilibrados. ¡A disfrutar!.